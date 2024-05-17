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Долар готується до тижневого падіння на тлі ознак уповільнення економіки США
08:02 17.05.2024 |
У п'ятницю курс долара до євро впав найбільше за останні два з половиною місяці, оскільки ознаки уповільнення інфляції та послаблення економіки США підвищили ймовірність зниження процентних ставок.
Цього тижня євро виріс на 0,9% по відношенню до долара, подолавши опір в районі $1,0855 і торгуючись на рівні $1,0895 після того, як інфляція в США сповільнилася.
Останній раз він був на рівні $1,0861. Квітневі річні показники інфляції в США виправдали очікування, але, оскільки вони виявилися нижчими, ніж місяцем раніше, вони посилили впевненість у тому, що Федеральна резервна система може знизити процентні ставки у вересні та грудні, що спричинило зростання акцій та облігацій і тиск на долар.
Роздрібні продажі в США також не змінилися в квітні і виявилися м'якшими, ніж очікувалося, а промислове виробництво несподівано впало.
«(Окрім інфляції) багато даних з ділової активності охолоджуються», - сказав стратег Westpac Імре Шпейзер, сприяючи продажу долара.
Водночас, незважаючи на те, що ринки очікують зниження європейських ставок з червня, нещодавні дані показали деякі позитивні сюрпризи. Економіка Німеччини в минулому кварталі зросла більше, ніж очікувалося, а моральний дух інвесторів знаходиться на дворічному максимумі.
Австралійський і новозеландський долари цього тижня зросли більш ніж на 1% по відношенню до долара США, а ківі - на 1,7%, що свідчить про його найкращий тиждень у цьому році.
Австралійський долар впав з чотиримісячного максимуму до $0,6675, оскільки несподіване зростання рівня безробіття, схоже, зменшило ризик чергового підвищення ставок.
Новозеландський долар востаннє був стабільним на рівні $0,6120, а трейдери очікують засідання центрального банку наступного тижня, на якому, як очікується, офіційна готівкова ставка залишиться на рівні 5,5%.
Цього тижня фунт стерлінгів виріс на 1,1% до $1,2664. Японська єна в цілому стабільна на рівні 155,48.
Пізніше будуть опубліковані дані по роздрібним продажам і промисловому виробництву в Китаї, а в п'ятницю вийдуть остаточні цифри європейського ІСЦ.
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