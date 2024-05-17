Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар готується до тижневого падіння на тлі ознак уповільнення економіки США

08:02 17.05.2024 |

Фінанси

 

У п'ятницю курс долара до євро впав найбільше за останні два з половиною місяці, оскільки ознаки уповільнення інфляції та послаблення економіки США підвищили ймовірність зниження процентних ставок.

Цього тижня євро виріс на 0,9% по відношенню до долара, подолавши опір в районі $1,0855 і торгуючись на рівні $1,0895 після того, як інфляція в США сповільнилася.

Останній раз він був на рівні $1,0861. Квітневі річні показники інфляції в США виправдали очікування, але, оскільки вони виявилися нижчими, ніж місяцем раніше, вони посилили впевненість у тому, що Федеральна резервна система може знизити процентні ставки у вересні та грудні, що спричинило зростання акцій та облігацій і тиск на долар.

Роздрібні продажі в США також не змінилися в квітні і виявилися м'якшими, ніж очікувалося, а промислове виробництво несподівано впало.

«(Окрім інфляції) багато даних з ділової активності охолоджуються», - сказав стратег Westpac Імре Шпейзер, сприяючи продажу долара.

Водночас, незважаючи на те, що ринки очікують зниження європейських ставок з червня, нещодавні дані показали деякі позитивні сюрпризи. Економіка Німеччини в минулому кварталі зросла більше, ніж очікувалося, а моральний дух інвесторів знаходиться на дворічному максимумі.

Австралійський і новозеландський долари цього тижня зросли більш ніж на 1% по відношенню до долара США, а ківі - на 1,7%, що свідчить про його найкращий тиждень у цьому році.

Австралійський долар впав з чотиримісячного максимуму до $0,6675, оскільки несподіване зростання рівня безробіття, схоже, зменшило ризик чергового підвищення ставок.

Новозеландський долар востаннє був стабільним на рівні $0,6120, а трейдери очікують засідання центрального банку наступного тижня, на якому, як очікується, офіційна готівкова ставка залишиться на рівні 5,5%.

Цього тижня фунт стерлінгів виріс на 1,1% до $1,2664. Японська єна в цілому стабільна на рівні 155,48.

Пізніше будуть опубліковані дані по роздрібним продажам і промисловому виробництву в Китаї, а в п'ятницю вийдуть остаточні цифри європейського ІСЦ.

За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,4305
  0,1466
 0,37
EUR
 1
 42,8452
  0,0049
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4404  0,06 0,15 39,9880  0,06 0,16
EUR 42,6900  0,08 0,19 43,4772  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4900  0,12 0,30 39,5100  0,13 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес