Долар готується до тижневого падіння на тлі ознак уповільнення економіки США

У п'ятницю курс долара до євро впав найбільше за останні два з половиною місяці, оскільки ознаки уповільнення інфляції та послаблення економіки США підвищили ймовірність зниження процентних ставок.

Цього тижня євро виріс на 0,9% по відношенню до долара, подолавши опір в районі $1,0855 і торгуючись на рівні $1,0895 після того, як інфляція в США сповільнилася.

Останній раз він був на рівні $1,0861. Квітневі річні показники інфляції в США виправдали очікування, але, оскільки вони виявилися нижчими, ніж місяцем раніше, вони посилили впевненість у тому, що Федеральна резервна система може знизити процентні ставки у вересні та грудні, що спричинило зростання акцій та облігацій і тиск на долар.

Роздрібні продажі в США також не змінилися в квітні і виявилися м'якшими, ніж очікувалося, а промислове виробництво несподівано впало.

«(Окрім інфляції) багато даних з ділової активності охолоджуються», - сказав стратег Westpac Імре Шпейзер, сприяючи продажу долара.

Водночас, незважаючи на те, що ринки очікують зниження європейських ставок з червня, нещодавні дані показали деякі позитивні сюрпризи. Економіка Німеччини в минулому кварталі зросла більше, ніж очікувалося, а моральний дух інвесторів знаходиться на дворічному максимумі.

Австралійський і новозеландський долари цього тижня зросли більш ніж на 1% по відношенню до долара США, а ківі - на 1,7%, що свідчить про його найкращий тиждень у цьому році.

Австралійський долар впав з чотиримісячного максимуму до $0,6675, оскільки несподіване зростання рівня безробіття, схоже, зменшило ризик чергового підвищення ставок.

Новозеландський долар востаннє був стабільним на рівні $0,6120, а трейдери очікують засідання центрального банку наступного тижня, на якому, як очікується, офіційна готівкова ставка залишиться на рівні 5,5%.

Цього тижня фунт стерлінгів виріс на 1,1% до $1,2664. Японська єна в цілому стабільна на рівні 155,48.

Пізніше будуть опубліковані дані по роздрібним продажам і промисловому виробництву в Китаї, а в п'ятницю вийдуть остаточні цифри європейського ІСЦ.