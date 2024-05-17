Американські акції випустили пару після того, як індекс Доу досягнув позначки 40 000

Американські фондові індекси знизилися в четвер після того, як індекс Dow вперше досягнув внутрішньоденного максимуму в 40 000, оскільки інвестори продовжували коригувати свої очікування щодо зниження ставок після даних, що свідчать про уповільнення інфляції, а також сильних корпоративних звітів.

Однак ранній ріст акцій розвіявся протягом дня, і три основні індекси закрились з незначним зниженням.

Індекс «блакитних фішок» відновився з мінімумів жовтня 2022 року завдяки стійкому економічному зростанню США, незважаючи на різке підвищення ставок ФРС.

Десять з 11 секторів S&P 500 закрилися з просіданням, причому акції споживчих товарів першої необхідності були єдиними, хто отримав найбільший прибуток.

«У нас було велике ралі, і люди дивляться на мультиплікатори, кажучи: "У нас буде велике зростання прибутків в цьому і наступному році, але вони все ще оцінюються в 21 або 22 рази вище форвардних прибутків", - сказав Томас Хейз, голова Great Hill Capital в Нью-Йорку.

«У нас є багато хороших новин, і багато з них вже враховано в ціні, і це те, з чим зараз бореться ринок», - додав Хейз.

Інвестори роблять бети на два зниження процентної ставки Федеральним резервом на чверть пункту в цьому році, і оцінюють ймовірність першого зниження у вересні на рівні 70%, згідно з даними CME FedWatch Tool.

Всі три індекси Волл-стріт у середу досягли рекордного закриття після того, як дані показали менше, ніж очікувалося, зростання споживчих цін в квітні, що свідчить про відновлення тенденції до зниження інфляції.

Дані за четвер також показали, що кількість американців, які подали нові заяви на отримання допомоги по безробіттю, знизилася минулого тижня, хоча умови на ринку праці залишаються досить жорсткими, навіть незважаючи на уповільнення темпів зростання зайнятості.

«Поточна ситуація, схоже, зосереджена на тому, що ФРС може або не може зробити, враховуючи, що ми почали рік з очікуванням, що ФРС знизить ставки до шести разів, але останнім часом ця цифра знизилася до одного-двох разів», - сказав Сайлас Майерс, виконавчий директор і портфельний менеджер Mar Vista Investment Partners в Лос-Анджелесі.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 38,62 пункти, або на 0,10%, до 39 869,38, S&P 500 втратив 11,05 пункти, або 0,21%, до 5 297,10, а Nasdaq Composite втратив 44,07 пункти, або 0,26%, до 16 698,32.

Акції Walmart виросли на 7% після того, як гігант роздрібної торгівлі підвищив прогноз продажів і прибутку на 2025 фінансовий рік, зробивши ставку на зниження інфляції для подальшого зростання попиту на товари першої необхідності.

Акції Deere впали на 4,8% після того, як виробник сільськогосподарської техніки вдруге знизив свій річний прогноз прибутку.

Акції швейцарського страховика Chubb, що котируються на біржі в США, зросли на 4,7% після того, як Berkshire Hathaway Уоррена Баффета оголосив про купівлю частки в компанії вартістю $6,7 млрд. Акції GameStop і AMC Entertainment впали на 30% і 15% відповідно, а так звані акції-меми продовжили втрати середи після дводенного ралі, викликаного поверненням в соціальні мережі «Ревучого кошеняти» Кіта Гілла.

Близько 17,8 мільярдів акцій перейшли з рук в руки на американських біржах, порівняно з середнім показником близько 11,5 мільярдів акцій за останні 20 сесій.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,2 до 1. На Nasdaq 1 965 акцій зросли, а 2 301 впали, оскільки падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,17 до 1.

Індекс S&P 500 показав 64 нових 52-тижневих максимуми і один новий мінімум, тоді як Nasdaq зафіксував 188 нових максимумів і 58 нових мінімумів.