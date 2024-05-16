Долар США зміцнюється до євро і фунта, стабільний у парі з єною

Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів після різкого ослаблення за підсумками попередньої сесії на даних про уповільнення інфляції в Штатах.

Увагу трейдерів у четвер спрямовано на виступи низки представників Федеральної резервної системи (ФРС), зокрема заступника голови американського ЦБ з банківського нагляду Майкла Барра, а також голів федеральних резервних банків (ФРБ) Річмонда, Клівленда й Атланти.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,13%, ширший WSJ Dollar Index - 0,12%.

Пара євро/долар за даними на 13:55 EET торгується на рівні $1,0865 проти $1,0885 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара опустився до $1,2659 порівняно з $1,2685.

Напередодні долар подешевшав на 0,6% у парі з євро і на 0,7% до фунта. Статдані, що показали ослаблення інфляції в США у квітні, підвищили впевненість трейдерів у тому, що ФРС все ж таки розпочне зниження ставки цього року.

Імовірність пом'якшення грошово-кредитної політики американським ЦБ у вересні ринок тепер оцінює у 61% проти 50% до публікації статданих, зазначає аналітик Deutsche Bank Джим Рід.

"Трейдери знову роблять ставку на те, що ФРС опустить ставку двічі 2024 року", - каже експерт.

Курс долара в парі з єною в четвер стабілізувався на рівні 154,9 єни проти 154,89 єни на закриття попередньої сесії. У середу долар подешевшав на 1% щодо єни.