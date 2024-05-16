Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США зміцнюється до євро і фунта, стабільний у парі з єною

15:54 16.05.2024 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів після різкого ослаблення за підсумками попередньої сесії на даних про уповільнення інфляції в Штатах.

Увагу трейдерів у четвер спрямовано на виступи низки представників Федеральної резервної системи (ФРС), зокрема заступника голови американського ЦБ з банківського нагляду Майкла Барра, а також голів федеральних резервних банків (ФРБ) Річмонда, Клівленда й Атланти.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,13%, ширший WSJ Dollar Index - 0,12%.

Пара євро/долар за даними на 13:55 EET торгується на рівні $1,0865 проти $1,0885 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара опустився до $1,2659 порівняно з $1,2685.

Напередодні долар подешевшав на 0,6% у парі з євро і на 0,7% до фунта. Статдані, що показали ослаблення інфляції в США у квітні, підвищили впевненість трейдерів у тому, що ФРС все ж таки розпочне зниження ставки цього року.

Імовірність пом'якшення грошово-кредитної політики американським ЦБ у вересні ринок тепер оцінює у 61% проти 50% до публікації статданих, зазначає аналітик Deutsche Bank Джим Рід.

"Трейдери знову роблять ставку на те, що ФРС опустить ставку двічі 2024 року", - каже експерт.

Курс долара в парі з єною в четвер стабілізувався на рівні 154,9 єни проти 154,89 єни на закриття попередньої сесії. У середу долар подешевшав на 1% щодо єни.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,4305
  0,1466
 0,37
EUR
 1
 42,8452
  0,0049
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4404  0,06 0,15 39,9880  0,06 0,16
EUR 42,6900  0,08 0,19 43,4772  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4900  0,12 0,30 39,5100  0,13 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес