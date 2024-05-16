НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 39,4813 грн/$1

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва також вважає, що це може принести величезне підвищення продуктивності, якщо "ми добре з цим впораємося". Проте це також може призвести до більшої дезінформації і, звісно, до більшої нерівності в суспільстві.