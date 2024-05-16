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Долар стабільний до євро та фунта, дешевшає до єни
09:22 16.05.2024 |
Курс долара США слабко змінюється в парах з євро та фунтом стерлінгів вранці у четвер, при цьому в парі з єною американська валюта демонструє активне зниження.
Індекс DXY, що розраховується ICE, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,1%. Напередодні він спустився до мінімуму за п'ять тижнів.
Пара євро/долар за даними на 9:03 EET торгується на рівні $1,0880 в порівнянні з $1,0885 на закриття ринку в середу.
Курс фунта до долара становить $1,2682 порівняно з $1,2685 за підсумками минулої сесії.
У середу стало відомо, що споживчі ціни (індекс CPI) у США у квітні збільшилися на 3,4%, у річному вимірі, на рівні прогнозів ринку та менше, ніж у березні (3,5%). Щодо попереднього місяця індекс збільшився на 0,3%, тоді як експерти очікували зростання на 0,4%.
Тим часом роздрібні продажі у Штатах у квітні не змінилися відносно попереднього місяця, хоча аналітики в середньому прогнозували підвищення на 0,4%. Це може бути сигналом уповільнення зростання американської економіки.
Після таких даних трейдери зміцнилися в думці, що Федеральна резервна система (ФРС) почне знижувати відсоткові ставки у вересні і може їх знизити двічі до кінця року, пише Trading Economics.
Вартість долара в парі з єною знижується на 0,4% і становить 154,23 єни проти 154,89 єни на кінець торгів напередодні.
ВВП Японії, за попередніми даними, оприлюдненими у четвер, у першому кварталі скоротився на 0,5% щодо попередніх трьох місяців. Аналітики очікували зниження на 0,4%.
Згідно з переглянутими даними, у четвертому кварталі 2023 року обсяг економіки не змінився, тоді як раніше повідомлялося про його зростання на 0,1%.
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