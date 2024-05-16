Фінансові новини
- |
- 16.05.24
- |
- 11:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уолл-стріт може похвалитися рекордним закриттям, оскільки дані по інфляції підживлюють бети на зниження ставок
07:48 16.05.2024 |
Три основні індекси Волл-стріт відзначилися рекордним закриттям торгів у середу, причому індекси S&P 500 і Nasdaq зросли більш ніж на 1% після того, як менший, ніж очікувалося, ріст споживчої інфляції підкріпив надії інвесторів на зниження процентних ставок Федеральним резервом США.
Всі три індекси досягли внутрішньоденних рекордних максимумів, а акції технологічних компаній стали лідерами зростання. Індекс «блакитних фішок» Dow наблизився до позначки 40 000.
Стримані дані по індексу споживчих цін (ІСЦ) в США за квітень посилили оптимізм щодо того, що інфляція сповільнюється після трьох місяців вищих, ніж очікувалось, показників. Це змусило трейдерів підвищити бети на те, що ФРС знизить облікову ставку у вересні та грудні.
«Це полегшення, що у нас не було четвертого "гарячого" звіту по ІСЦ», - сказала Керол Шлейф, головний інвестиційний директор офісу BMO в Міннеаполісі. «Очевидно, що ринкам сподобалось, що показники інфляції виглядають слабшими. Роздрібні продажі виявилися меншими. Це досить чітке свідчення того, що економіка вийшла з «гарячої точки» і працює більш стійкими темпами».
Інші дані, опубліковані в середу, показали, що роздрібні продажі в США несподівано не змінилися в квітні, оскільки вищі ціни на бензин відтягнули витрати від інших товарів, що свідчить про те, що споживчі витрати втрачають динаміку.
Промисловий індекс Dow Jones виріс на 349,89 пунктів, або на 0,88%, до 39 908,00, а S&P 500 - на 61,47 пунктів, або на 1,17%, до 5 308,15.
Nasdaq Composite виріс на 231,21 пункту, або на 1,40%, до 16 742,39, що є другим рекордним показником за останні кілька днів. S&P 500 та Dow востаннє реєстрували рекордні ціни закриття 28 березня.
Серед 11 основних галузевих індексів S&P 500 найбільше зросли чутливі до ставок акції технологічних компаній та нерухомість, які випередили решту з відповідним зростанням на 2,3% та 1,7%.
Найбільше відставали споживчі індекси, які закінчили день практично без змін.
Акції продовжили зростання у вівторок, коли голова ФРС Джером Пауелл оцінив зростання, інфляцію та перспективи процентних ставок у США, заспокоївши інвесторів після того, як ціни виробників у квітні виявились вищими, ніж очікувалось.
Цього року акції зростали завдяки кращим, ніж очікувалося, прибуткам за перший квартал та очікуванням, що ФРС зможе охолодити інфляцію, не зашкодивши зростанню, і врешті-решт перейти до зниження відсоткових ставок.
Серед акцій мегакомпаній найбільший внесок у зростання індексу S&P 500 зробила компанія Nvidia, яка зросла на 3,6%. Microsoft додав 1,7%, а Apple - 1,2%.
Лідером зростання S&P 500 у відсотках стала компанія Super Micro Computer Inc, яка, як і Nvidia, розглядається як хороший спосіб зробити ставку на зліт попиту на технології штучного інтелекту - на 15,8%.
Що стосується прибутків, інвестори чекали, що Walmart надасть більше інформації про споживчі витрати в своєму квартальному звіті, який має бути опублікований рано вранці в четвер. Акції гіганта роздрібної торгівлі знизилися на 0,05%, що стало третім днем зниження поспіль.
Улюбленець інвесторів GameStop знизився на 18,9%, перервавши різке ралі цього тижня, викликане «Roaring Kitty» Кітом Гіллом, центральною фігурою ажіотажу на ринку мемів 2021 року, який опублікував бугаєві коментарі на платформі соціальних мереж X.
Інші акції, пов'язані з мемами, наслідували цей приклад: акції AMC Entertainment впали на 20%, а Koss Corp - на 19,2%.
Обсяги торгів були жвавими: за останніми даними, на американських біржах з рук в руки перейшло 14,78 мільярдів акцій, порівняно з 11,11 мільярдами в середньому за останні 20 сесій.
На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE), де було зафіксовано 645 нових максимумів і 40 нових мінімумів, кількість акцій, що зростали, перевищувала кількість тих, що падали, у співвідношенні 3,02 до 1.
На біржі Nasdaq кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,69 до 1, при цьому було зафіксовано 285 нових максимумів і 76 нових мінімумів. Індекс S&P 500 показав 71 новий 52-тижневий максимум і не зафіксував жодного нового мінімуму.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У ніч на 15 травня на аеродромі у Бельбеку детонував головний склад ракетно-артилерійського озброєння, - «АТЕШ»
ТОП-НОВИНИ
|Блінкен про удари по Росії: Україна сама обирає тактику
|Блінкен у Києві анонсував 2 млрд доларів у новий спецфонд для українського ОПК
|Графіки обмеження енергопостачання для промисловості діятимуть усю добу - Укренерго
|США розглядають можливість відправки в Україну ще однієї батареї Patriot
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.05.24
|Долар стабільний до євро та фунта, дешевшає до єни
|Ціни на золото наблизилися до $2 400, оскільки дані по індексу споживчих цін ставлять зниження ставок в центр уваги
|Азійські акції зростають на даних ІСЦ; слабкий ВВП Японії та обережність Китаю обмежують зростання
|Уолл-стріт може похвалитися рекордним закриттям, оскільки дані по інфляції підживлюють бети на зниження ставок
|ЕКА на тижні затвердить продукт страхування інвесткредитів
Бізнес
|OpenAI представила GPT-4o: рівень GPT-4, неймовірні голосові та зорові можливості — безкоштовно
|Представлений Vivo X100 Ultra — флагман з телеоб’єктивом 200 МП та Snapdragon 8 Gen 3
|Стартап Hubble Network встановив Bluetooth-з’єднання із супутником на відстані понад 600 км
|США та Китай зустрінуться у Женеві аби обговорити ШІ - Reuters
|Google Wallet припиняє підтримку старих версій Android і Wear OS
|Apple досягла домовленості з OpenAI щодо впровадження ChatGPT в iPhone, - Bloomberg
|Процесори AMD з архітектурою Zen 5 не підтримуватимуть Windows 10 — менеджер Lenovo