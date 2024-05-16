Уолл-стріт може похвалитися рекордним закриттям, оскільки дані по інфляції підживлюють бети на зниження ставок

Три основні індекси Волл-стріт відзначилися рекордним закриттям торгів у середу, причому індекси S&P 500 і Nasdaq зросли більш ніж на 1% після того, як менший, ніж очікувалося, ріст споживчої інфляції підкріпив надії інвесторів на зниження процентних ставок Федеральним резервом США.

Всі три індекси досягли внутрішньоденних рекордних максимумів, а акції технологічних компаній стали лідерами зростання. Індекс «блакитних фішок» Dow наблизився до позначки 40 000.

Стримані дані по індексу споживчих цін (ІСЦ) в США за квітень посилили оптимізм щодо того, що інфляція сповільнюється після трьох місяців вищих, ніж очікувалось, показників. Це змусило трейдерів підвищити бети на те, що ФРС знизить облікову ставку у вересні та грудні.

«Це полегшення, що у нас не було четвертого "гарячого" звіту по ІСЦ», - сказала Керол Шлейф, головний інвестиційний директор офісу BMO в Міннеаполісі. «Очевидно, що ринкам сподобалось, що показники інфляції виглядають слабшими. Роздрібні продажі виявилися меншими. Це досить чітке свідчення того, що економіка вийшла з «гарячої точки» і працює більш стійкими темпами».

Інші дані, опубліковані в середу, показали, що роздрібні продажі в США несподівано не змінилися в квітні, оскільки вищі ціни на бензин відтягнули витрати від інших товарів, що свідчить про те, що споживчі витрати втрачають динаміку.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 349,89 пунктів, або на 0,88%, до 39 908,00, а S&P 500 - на 61,47 пунктів, або на 1,17%, до 5 308,15.

Nasdaq Composite виріс на 231,21 пункту, або на 1,40%, до 16 742,39, що є другим рекордним показником за останні кілька днів. S&P 500 та Dow востаннє реєстрували рекордні ціни закриття 28 березня.

Серед 11 основних галузевих індексів S&P 500 найбільше зросли чутливі до ставок акції технологічних компаній та нерухомість, які випередили решту з відповідним зростанням на 2,3% та 1,7%.

Найбільше відставали споживчі індекси, які закінчили день практично без змін.

Акції продовжили зростання у вівторок, коли голова ФРС Джером Пауелл оцінив зростання, інфляцію та перспективи процентних ставок у США, заспокоївши інвесторів після того, як ціни виробників у квітні виявились вищими, ніж очікувалось.

Цього року акції зростали завдяки кращим, ніж очікувалося, прибуткам за перший квартал та очікуванням, що ФРС зможе охолодити інфляцію, не зашкодивши зростанню, і врешті-решт перейти до зниження відсоткових ставок.

Серед акцій мегакомпаній найбільший внесок у зростання індексу S&P 500 зробила компанія Nvidia, яка зросла на 3,6%. Microsoft додав 1,7%, а Apple - 1,2%.

Лідером зростання S&P 500 у відсотках стала компанія Super Micro Computer Inc, яка, як і Nvidia, розглядається як хороший спосіб зробити ставку на зліт попиту на технології штучного інтелекту - на 15,8%.

Що стосується прибутків, інвестори чекали, що Walmart надасть більше інформації про споживчі витрати в своєму квартальному звіті, який має бути опублікований рано вранці в четвер. Акції гіганта роздрібної торгівлі знизилися на 0,05%, що стало третім днем зниження поспіль.

Улюбленець інвесторів GameStop знизився на 18,9%, перервавши різке ралі цього тижня, викликане «Roaring Kitty» Кітом Гіллом, центральною фігурою ажіотажу на ринку мемів 2021 року, який опублікував бугаєві коментарі на платформі соціальних мереж X.

Інші акції, пов'язані з мемами, наслідували цей приклад: акції AMC Entertainment впали на 20%, а Koss Corp - на 19,2%.

Обсяги торгів були жвавими: за останніми даними, на американських біржах з рук в руки перейшло 14,78 мільярдів акцій, порівняно з 11,11 мільярдами в середньому за останні 20 сесій.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE), де було зафіксовано 645 нових максимумів і 40 нових мінімумів, кількість акцій, що зростали, перевищувала кількість тих, що падали, у співвідношенні 3,02 до 1.

На біржі Nasdaq кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,69 до 1, при цьому було зафіксовано 285 нових максимумів і 76 нових мінімумів. Індекс S&P 500 показав 71 новий 52-тижневий максимум і не зафіксував жодного нового мінімуму.