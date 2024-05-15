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АНАЛІТИКА

В Україні скасували сертифікацію фахівців на ринках капіталів

16:34 15.05.2024 |

Фінанси

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повністю скасовує свої нормативні акти про сертифікацію фахівців.

Про це йдеться в повідомленні Нацкомісії.

Відтепер працівникам всіх професійних учасників ринків капіталу не потрібен сертифікат як для отримання ліцензії, так і для провадження професійної діяльності, не лише під час дії воєнного стану, а й після його закінчення.

"Від початку нашої каденції ми боролися з цією застарілою конструкцією, коли працівник та директор повинні були кожні три роки отримувати сертифікат. Ми доклали багато зусиль на цьому шляху, щоб сьогодні ми могли сказати -- сертифікати не потрібні. Нарешті цей архаїзм у минулому", - сказав голова Нацкомісії Руслан Магомедов.

Відміна сертифікації стала можливою через зміни в переліку повноважень регулятора, внесеними законом України №3585-IX. Зокрема, у Нацкомісії наразі відсутні повноваження щодо сертифікації фахівців.

Повноваження НКЦПФР

У лютому повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", які передбачають розширення повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків.

Метою законопроєкту в пояснювальній записці вказана побудова на вітчизняних ринках капіталу та організованих товарних ринках ефективної системи здійснення регулювання, нагляду та запобігання зловживанням. Його автори також зазначають, що прийняття цього проєкту закону є одним із зобов'язань України перед МВФ.

Наприкінці минулого року Нацкомісія з цінних паперів схвалила зміни до ліцензування учасників ринків капіталу.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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