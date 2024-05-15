Долар дешевшає до основних валют перед публікацією даних про інфляцію в США

Курс долара США слабко змінюється в парах з євро, фунтом і ієною, інвестори очікують даних про квітневу інфляцію в Сполучених Штатах.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,13%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,2%.

О 15:30 EET опублікують дані про індекс споживчих цін (індекс CPI) у Штатах. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що споживчі ціни в країні у квітні зросли на 3,4% у річному вираженні після підйому на 3,5% у березні.

Тим часом голова ФРС Джером Пауелл під час виступу напередодні спрогнозував сповільнення інфляції найближчими місяцями, проте сигналізував, що ключова відсоткова ставка, імовірно, утримуватиметься на високому рівні довше, ніж очікувалося.

Ринок оцінює ймовірність зниження ставки Федрезервом у вересні в 67%.

Пара євро/долар за даними на 14:53 EET торгується на рівні $1,0823 порівняно з $1,0820 на закриття ринку у вівторок.

Слабка продуктивність праці в єврозоні загрожує прискоренням інфляції, заявила у вівторок член виконавчої ради Європейського центрального банку (ЄЦБ) Ізабель Шнабель.

Стабільно низькі темпи зростання продуктивності праці, що іноді переходять в її спад, посилять вплив швидкого зростання зарплат на питомі витрати компаній на оплату праці, сказала вона під час конференції в Берліні. "Це підвищує ризик того, що компанії перекладатимуть додаткові витрати на зарплату на споживачів, і повернення інфляції до цільових 2% може в результаті затягнутися", - додала Шнабель.

Курс фунта до долара становить $1,2607 порівняно з $1,2591 за підсумками минулої сесії.

Вартість долара в парі з єною становить 155,66 єни проти 156,42 єни на кінець торгів напередодні.