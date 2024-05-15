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Нацкомісія виявила одразу 24 небезпечних для інвесторів проєкти
15:48 15.05.2024 |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 24 кейси.
Таким чином, загальна кількість сумнівних проєктів, метою яких є заволодіння коштами громадян України, сягнула 304, йдеться в повідомленні Нацкомісії.
Зокрема, до переліку внесли:
BIT-X CLUB
ACY Securities
REVOLUTION FX
FxPro
TRUST FUNDS
AVAFX
Moneta Markets
NSFX
GROWUP CAPITALS
Cap24Trade
FinWay
LEDTRINO
1000X
IQMining
Oil Folex Ai
Stability International Platform
SIMPLE MINER
Currency miner
AGLOBALTRADE
Land Prime
CRYPTO MILITARY
One Capital
Dolphin Traders
онлайн-школа SVIKK
У НКЦПФР нагадали потенційним інвесторам про значні ризики пов'язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється.
Як повідомлялося, наприкінці березня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів 12 кейсів.
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