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У Великій Британії закрили криптоакадемію після скарг інвесторів

14:18 15.05.2024 |

Фінанси

 

Служба у справах про неспроможність Великої Британії (TIS) заявила про те, що офіційно закрила криптоакадемію Amey Finance Academy. Це сталося після численних скарг інвесторів, які втратили приблизно $6,3 млн.

За даними агентства, криптоакадемія була заснована Десмондом Емі 2018 року. Він очолював організацію і був єдиним акціонером компанії.

Безпосередньо сам Емі позиціонував свою фірму як консалтингову. За даними TIS, він надавав клієнтам рекомендації щодо інвестицій у криптоактиви.

Із жовтня 2019 року до березня 2020 року через рахунки організації пройшли £5 млн ($6,3 млн). Водночас Емі не вів звітності, тому встановити точний збиток неможливо, підкреслили в TIS.

У 2022 році Управління з фінансового регулювання та контролю Великої Британії опублікувало попередження, згідно з яким Amey Finance Academy діяла як фінансовий контрагент без відповідної ліцензії.

Головний слідчий TIS Марк Джордж так прокоментував цю справу:

«Десмонд Емі використовував Amey Finance Academy, щоб нерозважливо переконувати людей інвестувати в криптовалютні схеми та вводити їх в оману щодо ризиків. Його заяви про надання консалтингових послуг не принесуть розради клієнтам, які втратили свої гроші в інвестиціях, які він активно заохочував».

Зокрема, Емі просував проєкт HyperFund. Нагадаємо, Мін'юст і Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватили його організаторів у шахрайстві майже на $2 млрд.

Розслідування можливого зв'язку криптоакадемії з цим проєктом триває. У TIS заявили, що процес ускладнений повною відсутністю документації та записів.

У спілкуванні з клієнтами Емі обіцяв, що їхні інвестиції «впадуть максимум на 10%». При цьому деякі з них втратили свої вкладення повністю.


У Великій Британії закрили криптоакадемію після скарг інвесторів
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

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