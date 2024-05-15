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У Великій Британії закрили криптоакадемію після скарг інвесторів
14:18 15.05.2024 |
Служба у справах про неспроможність Великої Британії (TIS) заявила про те, що офіційно закрила криптоакадемію Amey Finance Academy. Це сталося після численних скарг інвесторів, які втратили приблизно $6,3 млн.
За даними агентства, криптоакадемія була заснована Десмондом Емі 2018 року. Він очолював організацію і був єдиним акціонером компанії.
Безпосередньо сам Емі позиціонував свою фірму як консалтингову. За даними TIS, він надавав клієнтам рекомендації щодо інвестицій у криптоактиви.
Із жовтня 2019 року до березня 2020 року через рахунки організації пройшли £5 млн ($6,3 млн). Водночас Емі не вів звітності, тому встановити точний збиток неможливо, підкреслили в TIS.
У 2022 році Управління з фінансового регулювання та контролю Великої Британії опублікувало попередження, згідно з яким Amey Finance Academy діяла як фінансовий контрагент без відповідної ліцензії.
Головний слідчий TIS Марк Джордж так прокоментував цю справу:
«Десмонд Емі використовував Amey Finance Academy, щоб нерозважливо переконувати людей інвестувати в криптовалютні схеми та вводити їх в оману щодо ризиків. Його заяви про надання консалтингових послуг не принесуть розради клієнтам, які втратили свої гроші в інвестиціях, які він активно заохочував».
Зокрема, Емі просував проєкт HyperFund. Нагадаємо, Мін'юст і Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватили його організаторів у шахрайстві майже на $2 млрд.
Розслідування можливого зв'язку криптоакадемії з цим проєктом триває. У TIS заявили, що процес ускладнений повною відсутністю документації та записів.
У спілкуванні з клієнтами Емі обіцяв, що їхні інвестиції «впадуть максимум на 10%». При цьому деякі з них втратили свої вкладення повністю.
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