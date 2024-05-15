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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 39,5954 грн/$1
12:40 15.05.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 15 травня 2024 року.
|Показник
|14.05.2024
|15.05.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|39.6995
|39.5954
|-0.26
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 15 травня - 39,6799 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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