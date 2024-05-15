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Долар стабільний в очікуванні даних про інфляцію в США
09:29 15.05.2024 |
Курс долара США слабко змінюється в парах з євро, фунтом та єною, інвестори чекають на дані про квітневу інфляцію в Сполучених Штатах і оцінюють заяви голови Федеральної резервної системи (ФРС).
Індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,05%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,09%.
Пара євро/долар за даними на 8:50 EET торгується на рівні $1,0824 порівняно з $1,0820 на закриття ринку у вівторок.
Курс фунта до долара становить $1,2595 порівняно з $1,2591 за підсумками минулої сесії.
Вартість долара в парі з єною складає 156,31 єни проти 156,42 єни на кінець торгів напередодні.
У вівторок долар подешевшав до основних світових валют на даних, що ціни виробників у США (індекс PPI) у квітні зросли на 2,2% у річному вимірі, на рівні прогнозів ринку. Тим часом березнева динаміка показника була переглянута - індекс PPI позаминулого місяця збільшився на 1,8%, а не 2,1%, як повідомлялося раніше.
Дані про індекс споживчих цін (індекс CPI) будуть опубліковані у середу. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що споживчі ціни у Штатах у квітні зросли на 3,4% у річному обчисленні після підйому на 3,5% у березні.
Тим часом голова ФРС Джером Пауелл у ході виступу напередодні спрогнозував уповільнення інфляції в найближчі місяці, проте сигналізував, що ключова відсоткова ставка, ймовірно, утримуватиметься на високому рівні довше, ніж очікувалося.
Ринок оцінює можливість зниження ставки Федрезервом у вересні в 65%.
Тим часом австралійський долар у парі з доларом США зміцнюється приблизно на 0,3% і торгується на двомісячному максимумі $0,664.
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