Долар стабільний в очікуванні даних про інфляцію в США

Курс долара США слабко змінюється в парах з євро, фунтом та єною, інвестори чекають на дані про квітневу інфляцію в Сполучених Штатах і оцінюють заяви голови Федеральної резервної системи (ФРС).

Індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,05%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,09%.

Пара євро/долар за даними на 8:50 EET торгується на рівні $1,0824 порівняно з $1,0820 на закриття ринку у вівторок.

Курс фунта до долара становить $1,2595 порівняно з $1,2591 за підсумками минулої сесії.

Вартість долара в парі з єною складає 156,31 єни проти 156,42 єни на кінець торгів напередодні.

У вівторок долар подешевшав до основних світових валют на даних, що ціни виробників у США (індекс PPI) у квітні зросли на 2,2% у річному вимірі, на рівні прогнозів ринку. Тим часом березнева динаміка показника була переглянута - індекс PPI позаминулого місяця збільшився на 1,8%, а не 2,1%, як повідомлялося раніше.

Дані про індекс споживчих цін (індекс CPI) будуть опубліковані у середу. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що споживчі ціни у Штатах у квітні зросли на 3,4% у річному обчисленні після підйому на 3,5% у березні.

Тим часом голова ФРС Джером Пауелл у ході виступу напередодні спрогнозував уповільнення інфляції в найближчі місяці, проте сигналізував, що ключова відсоткова ставка, ймовірно, утримуватиметься на високому рівні довше, ніж очікувалося.

Ринок оцінює можливість зниження ставки Федрезервом у вересні в 65%.

Тим часом австралійський долар у парі з доларом США зміцнюється приблизно на 0,3% і торгується на двомісячному максимумі $0,664.