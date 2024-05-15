Nasdaq закрився близько максимуму після того, як Пауелл заспокоїв інвесторів

У вівторок Nasdaq досяг рекордного рівня закриття, а S&P 500 і Dow також зросли, оскільки голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заспокоїв інвесторів, поки вони засвоювали дані вівторка і чекали на важливий звіт по споживчій інфляції в середу.

Ціни виробників в США зросли більше, ніж очікувалося в квітні, оскільки вартість послуг і товарів різко зросла, що змусило трейдерів зменшити бети на перше зниження ставки у вересні.

Але Пауелл у вівторок назвав звіт по індексу цін виробників скоріше змішаним, ніж позитивним, враховуючи, що дані за попередній період були переглянуті в бік погіршення.

Інвесторів також підбадьорив коментар Пауелла про те, що він не очікує, що наступним кроком центрального банку буде підвищення процентної ставки, незважаючи на нещодавнє зростання інфляції, що перевищило очікування.

«Ринок починає відчувати себе більш комфортно з вищими ставками на довший термін. Останнім часом головне питання полягає в тому, чи можливе підвищення ставок, і Пауелл повторює, що зараз це питання не стоїть на порядку денному", - сказала Ліндсі Белл, головний стратег компанії 248 ventures, Шарлотта, Північна Кароліна. Вона також зазначила, що акції, схоже, зміцнилися під час сесії, оскільки прибутковість казначейських облігацій знизилася.

«Схоже, що ринок облігацій перетравлює все це, а фондовий ринок реагує на ринок облігацій», - сказала Белл.

Тим не менш, інвестори з обережністю очікують на публікацію в середу індексу споживчих цін, щоб оцінити, чи продовжиться позитивна динаміка в першому кварталі в квітні.

Тривка інфляція і стійке зростання ринку праці спонукали фінансові ринки і більшість економістів підвищити бети на перше зниження ставки ФРС у вересні.

Тим не менш, цього року акції зросли завдяки кращим, ніж очікувалося, прибуткам за перший квартал та очікуванням, що ФРС знизить ставки.

В той час як високотехнологічний композитний індекс Nasdaq легко подолав своє рекордне закриття 11 квітня, S&P 500 завершив день приблизно на 0,1% нижче свого рекордного закриття 28 березня. Індекс Dow закінчив день менш ніж на 1% нижче свого рекордного закриття, також досягнутого 28 березня.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 126,60 пунктів, або на 0,32%, до 39 558,11. S&P 500 виріс на 25,26 пунктів, або на 0,48%, до 5 246,68, а Nasdaq Composite - на 122,94 пункти, або на 0,75%, до 16 511,18.

Серед 11 основних галузей промисловості, що входять до індексу S&P, найбільше знизився сектор споживчих товарів (на 0,2%), а найбільше зріс сектор технологій (на 0,9%).

Акції Alphabet зросли на 0,7% після того, як материнська компанія Google продемонструвала, як вона використовує штучний інтелект у своєму бізнесі, включаючи посилений чат-бот Gemini та вдосконалення пошукової системи.

Акції Home Depot закрилися зростанням на 0,1% після падіння більш ніж на 2% напередодні після квартального звіту рітейлера, який показав, що продажі в одному магазині впали більше, ніж очікувалося, оскільки американці зосередилися на невеликих домашніх проектах, витрачаючи менше коштів на товари з великими витратами.

Акції Alibaba, що котируються на американських біржах, впали на 6% після того, як компанія повідомила про падіння прибутку в четвертому кварталі на 86%.

Акції On Holding зросли на 18,3%, оскільки виробник взуття підвищив свій річний прогноз продажів після того, як перевершив квартальні очікування, посилаючись на високий попит на свої кросівки.

Президент США Джо Байден оприлюднив пакет різких підвищень мит на низку китайських імпортних товарів, включаючи електромобілі, комп'ютерні чіпи та медичну продукцію.

Акції китайського виробника електромобілів Li Auto, що котируються на американських біржах, впали більш ніж на 2%, в той час як акції Tesla зросли більш ніж на 3%.

Акції GameStop продовжили своє нещодавнє ралі і закрилися зростанням на 60% на рівні $48,75 після того, як прапороносець Roaring Kitty вперше за три роки з'явився на X.com.

Інші учасники ралі мемів 2021 року та акції з високим рівнем «коротких» позицій також зросли: акції AMC Entertainment подорожчали майже на 32% до $6,85, а Koss Corp - на 40,7% до $6,15.

На Нью-Йоркській фондовій біржі найбільше торгувались акції AMC та GameStop. На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростали, переважали акції, що падали, у співвідношенні 2,43 до 1, де було зафіксовано 358 нових максимумів і 31 новий мінімум.

На біржі Nasdaq кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,87 до 1, і було зафіксовано 171 новий максимум і 74 нових мінімуми. Індекс S&P 500 показав 31 новий 52-тижневий максимум і не зафіксував жодного нового мінімуму.

На американських біржах з рук в руки перейшло 13,66 мільярдів акцій порівняно з 10,91 мільярдів за останні 20 сесій.