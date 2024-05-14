Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фінансовий сектор сплачує найбільше податків та зборів до бюджету. Зростання виплат у 8,7 раза

15:51 14.05.2024 |

Фінанси

Фінансовий сектор сплачує найбільше податків та зборів до бюджету. Зростання виплат у 8,7 раза

 

Фінансова та страхова діяльність продемонструвала найбільше зростання сплати податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України у січні-квітні 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Виплати фінансового сектора до бюджету зросли у 8,7 раза до аналогічного періоду минулого року або на 76,4 млрд грн.

Зростання зборів у фінансовому секторі пов'язане з авансовими виплатами держбанків податку на прибуток та дивідендів. Наприклад, у лютому державний Ощадбанк переказав до державного бюджету 4,7 млрд грн податку на прибуток і перший транш дивідендів за 2023 рік у розмірі 700 млн грн.

ПриватБанк перерахував авансом до державного бюджету 26 млрд грн податку на прибуток та перший транш дивідендів. Загалом ПриватБанк заплатить 30,2 млрд грн дивідендів.

На фінансову та страхову діяльність припадає найбільша частка виплат до зведеного бюджету - 15,7% від загального збору.

Щодо інших секторів, то оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів показали зростання відрахувань на 25,4% або на 17,4 млрд грн. На частку сектора припадає 15,6% від усіх виплат до бюджету.

Далі йдуть: переробна промисловість - зростання на 18,1% або на 12 млрд грн (частка 14,2%) та транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - зростання на 40,3% або на 9,8 млрд грн.

На сектор державного управління та оборони, обов'язкового соціального страхування припадає 10,7% виплат до зведеного бюджету.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6799
  0,0603
 0,15
EUR
 1
 42,8305
  0,0810
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5054  0,08 0,20 40,0558  0,07 0,18
EUR 42,5617  0,13 0,30 43,2979  0,14 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7050  0,14 0,37 39,7350  0,10 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес