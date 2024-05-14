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Фінансовий сектор сплачує найбільше податків та зборів до бюджету. Зростання виплат у 8,7 раза
15:51 14.05.2024 |
Фінансова та страхова діяльність продемонструвала найбільше зростання сплати податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України у січні-квітні 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
Виплати фінансового сектора до бюджету зросли у 8,7 раза до аналогічного періоду минулого року або на 76,4 млрд грн.
Зростання зборів у фінансовому секторі пов'язане з авансовими виплатами держбанків податку на прибуток та дивідендів. Наприклад, у лютому державний Ощадбанк переказав до державного бюджету 4,7 млрд грн податку на прибуток і перший транш дивідендів за 2023 рік у розмірі 700 млн грн.
ПриватБанк перерахував авансом до державного бюджету 26 млрд грн податку на прибуток та перший транш дивідендів. Загалом ПриватБанк заплатить 30,2 млрд грн дивідендів.
На фінансову та страхову діяльність припадає найбільша частка виплат до зведеного бюджету - 15,7% від загального збору.
Щодо інших секторів, то оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів показали зростання відрахувань на 25,4% або на 17,4 млрд грн. На частку сектора припадає 15,6% від усіх виплат до бюджету.
Далі йдуть: переробна промисловість - зростання на 18,1% або на 12 млрд грн (частка 14,2%) та транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - зростання на 40,3% або на 9,8 млрд грн.
На сектор державного управління та оборони, обов'язкового соціального страхування припадає 10,7% виплат до зведеного бюджету.
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