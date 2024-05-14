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Долар слабо дешевшає до євро, стабільний до фунта стерлінгів

15:39 14.05.2024 |

Фінанси

 

Долар США слабо дешевшає в парі з євро на торгах у вівторок, стабільний до фунта стерлінгів і зміцнюється відносно єни.

Ринок чекає даних щодо інфляції в Штатах і оцінює статистику з Великої Британії та Німеччини.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,02%, ширший WSJ Dollar Index - 0,01%.

Увагу трейдерів спрямовано на дані про динаміку цін виробників у США за квітень, які будуть оприлюднені у вівторок о 14:30 EET. Консенсус-прогноз аналітиків, опитаних Trading Economics, передбачає прискорення темпів зростання цін виробників минулого місяця до 2,2% у річному вираженні з березневих 2,1%.

У середу Мінпраці США опублікує квітневі дані про зміну споживчих цін у країні.

Ця статистика, як очікується, надасть змогу інвесторам оцінити ймовірність зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) цього року.

У вівторок ринок також чекає на виступ голови ФРС Джерома Пауелла.

Пара євро/долар за даними на 13:45 EET торгується на рівні $1,0800 проти $1,0790 напередодні. Курс фунта до долара становить $1,2560 порівняно з $1,2558 на закриття попередньої сесії.

Статдані з Німеччини, оприлюднені у вівторок, показали прискорення темпів інфляції в країні, а також загальне поліпшення економічних настроїв. Ці фактори дають Європейському центральному банку додатковий простір для маневру щодо відстрочки зниження ставок.

Інфляція у ФРН, гармонізована зі стандартами ЄС, у квітні становила 2,4% порівняно з 2,3% у березні, повідомило Федеральне статистичне управління країни (Destatis). Індекс довіри інвесторів та аналітиків до німецької економіки, який розраховує дослідницький інститут ZEW, у травні оновив максимум із лютого 2022 року, піднявшись до 47,1 пункту з 42,9 пункту у квітні.

Тим часом у Великій Британії середньотижневий розмір зарплат з урахуванням бонусів у січні-березні збільшився на 5,7%, як і в грудні-лютому, повідомило Національне статистичне управління країни (ONS). Консенсус-прогноз експертів передбачав зростання на 5,3%.

Стійке підвищення зарплат у Британії, незважаючи на загальний спад на ринку праці, дає "яструбам" з Банку Англії нові аргументи на користь відстрочки пом'якшення політики, зазначає Financial Times.

Американська валюта в парі з єною у вівторок торгується на рівні 156,44 єни проти 156,22 єни за підсумками попередньої сесії. Курс долара в парі з юанем становить 7,2342 юаня проти 7,2332 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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