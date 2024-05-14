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НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,6995 грн/$1
12:49 14.05.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 14 травня 2024 року.
|Показник
|13.05.2024
|14.05.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|39.6131
|39.6995
|0.22
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 14 травня - 39,6196 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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