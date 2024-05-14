НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,6995 грн/$1

У І кварталі 2024 року платоспроможні банки отримали 40,5 млрд грн чистого прибутку або на 18% більше за показник І кварталу 2023 року. Головні чинники зростання прибутковості в річному вимірі - збільшення процентних доходів та значно менші відрахування в резерви.