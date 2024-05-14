Майже 31 000 ФОПів припинили діяльність з початку року: де найчастіше закривають бізнеси

Майже 31 000 ФОПів припинили свою діяльність за перші чотири місяці 2024 року. Найчастіше закриваються бізнеси у Києві, на Харківщині та Дніпропетровщині, свідчать дані Опендатабот.

23% закритих ФОПів розпочали свою роботу торік. Це 7300 бізнесів.

Найчастіше закриваються ФОПи, які працюють у сфері:

- роздрібної торгівлі - 34,9%.

- комп'ютерного програмування - 10,1%

- гуртової торгівлі - 6,2%.

Найбільше бізнесів закривається у Києві - понад 3800. На другому місці антирейтингу Харківщина - майже 2400 бізнесів. І замикає топ Дніпропетровщина: там припинили свою діяльність також майже 2400 ФОПів.

До антитопу також потрапила Одещина та Львівщина - 7,7% та 6,8% відповідно.

За перший квартал українці відкрили рекордну кількість нових ФОПів.

У січні-березні 2024 року через Дію було відкрито понад 57 600 ФОПів, що на 41,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Частіше власний бізнес реєструють жінки - 58%.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає підозрілими показники реєстрації ФОПів. Адже економіка зростає не так швидко, як кількість нових бізнесів.