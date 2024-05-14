Фінансові новини
- |
- 14.05.24
- |
- 12:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Майже 31 000 ФОПів припинили діяльність з початку року: де найчастіше закривають бізнеси
11:41 14.05.2024 |
Майже 31 000 ФОПів припинили свою діяльність за перші чотири місяці 2024 року. Найчастіше закриваються бізнеси у Києві, на Харківщині та Дніпропетровщині, свідчать дані Опендатабот.
23% закритих ФОПів розпочали свою роботу торік. Це 7300 бізнесів.
Найчастіше закриваються ФОПи, які працюють у сфері:
- роздрібної торгівлі - 34,9%.
- комп'ютерного програмування - 10,1%
- гуртової торгівлі - 6,2%.
Найбільше бізнесів закривається у Києві - понад 3800. На другому місці антирейтингу Харківщина - майже 2400 бізнесів. І замикає топ Дніпропетровщина: там припинили свою діяльність також майже 2400 ФОПів.
До антитопу також потрапила Одещина та Львівщина - 7,7% та 6,8% відповідно.
За перший квартал українці відкрили рекордну кількість нових ФОПів.
У січні-березні 2024 року через Дію було відкрито понад 57 600 ФОПів, що на 41,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Частіше власний бізнес реєструють жінки - 58%.
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає підозрілими показники реєстрації ФОПів. Адже економіка зростає не так швидко, як кількість нових бізнесів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні протягом місяця, - прем'єр
|ЄС остаточно схвалив продовження пільгової торгівлі з Україною з запобіжниками
|Російська база ППО на горі Ай-Петрі була атакована вранці, загинув командир частини, - ЗМІ
|Справа про розробку системи «Дзвін» для ЗСУ: НАБУ провело обшуки у колишнього начальника військ зв'язку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|Банки нарощують обсяги кредитування і зберігають високу прибутковість - НБУ
|Майже 31 000 ФОПів припинили діяльність з початку року: де найчастіше закривають бізнеси
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 14.05.24
|НБУ відмовився збільшити строки повернення експортної виручки: Дуже небезпечно
|Ціни на золото зростають в очікуванні даних по інфляції в США
|Азійські акції торгуються в обмеженому діапазоні перед даними по інфляції в США. Китай постраждав від проблем на ринку нерухомості
|Долар дрейфує, оскільки трейдери очікують даних по інфляції в США; слабка єна в центрі уваги
Бізнес
|Renault представила новий кросовер Symbioz
|Вийшло перше музичне відео, повністю створене моделлю штучного інтелекту Sora від OpenAI
|FT: світовий автопром почав робити ставку на plug-in гібриди замість електрокарів
|Huawei Pura 70 Ultra визнаний найкращим камерофоном світу за версією DxOMark
|OpenAI представила інструменти для виявлення ШІ-контенту
|У Пентагоні кажуть, що заблокували доступ до Starlink для росіян в Україні
|Процесор Apple M4 випереджає Intel Core i9-14900KS на 16% в тесті одноядерної продуктивності Geekbench