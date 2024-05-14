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НБУ відмовився збільшити строки повернення експортної виручки: Дуже небезпечно
Національний банк вважає передчасним збільшення строків повернення валютної виручки, про яке просить бізнес. Про це сказав голова НБУ Андрій Пишний після зустрічі з Американською торговельною палатою в Україні та Європейською бізнес-асоціацією.
"За останній місяць ми отримали низку запитів на суттєве збільшення строків повернення експортної виручки за різними галузями, але ми поки що не вбачаємо достатніх підстав для цього", - йдеться на Facebook-сторінці Пишного.
Він нагадав, що Нацбанк недавно затвердив найбільший з початку повномасштабної війни пакет валютних пом'якшень і вже готує наступний.
"НБУ не має змоги пом'якшувати капітальні обмеження й одночасно розширювати терміни повернення експортної виручки. Перші створюватимуть додатковий попит на іноземну валюту, другі - позначаться на зменшенні пропозиції. Робити одномоментно різновекторні речі - дуже небезпечно", - сказав він.
Після скорочення строку повернення експортної виручки у листопаді 2023 року для аграрної продукції до 90 днів сальдо надходжень за операціями з нерезидентами за перший квартал 2024 року було позитивним і в середньому становило $134 млн на місяць. До ухвалення цього рішення у другому півріччі 2023 році воно було від'ємним, в середньому - $1,3 млрд на місяць.
"Ураховуючи все це, запити про збільшення граничних строків розрахунків за аграрною продукцією до 180 днів, а тим більше до 360 днів за окремими галузями, мають бути переглянуті й узгоджені з нашими можливостями та пріоритетами", - сказав Пишний.
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