НБУ відмовився збільшити строки повернення експортної виручки: Дуже небезпечно

Національний банк вважає передчасним збільшення строків повернення валютної виручки, про яке просить бізнес. Про це сказав голова НБУ Андрій Пишний після зустрічі з Американською торговельною палатою в Україні та Європейською бізнес-асоціацією.

"За останній місяць ми отримали низку запитів на суттєве збільшення строків повернення експортної виручки за різними галузями, але ми поки що не вбачаємо достатніх підстав для цього", - йдеться на Facebook-сторінці Пишного.

Він нагадав, що Нацбанк недавно затвердив найбільший з початку повномасштабної війни пакет валютних пом'якшень і вже готує наступний.

"НБУ не має змоги пом'якшувати капітальні обмеження й одночасно розширювати терміни повернення експортної виручки. Перші створюватимуть додатковий попит на іноземну валюту, другі - позначаться на зменшенні пропозиції. Робити одномоментно різновекторні речі - дуже небезпечно", - сказав він.

Після скорочення строку повернення експортної виручки у листопаді 2023 року для аграрної продукції до 90 днів сальдо надходжень за операціями з нерезидентами за перший квартал 2024 року було позитивним і в середньому становило $134 млн на місяць. До ухвалення цього рішення у другому півріччі 2023 році воно було від'ємним, в середньому - $1,3 млрд на місяць.

"Ураховуючи все це, запити про збільшення граничних строків розрахунків за аграрною продукцією до 180 днів, а тим більше до 360 днів за окремими галузями, мають бути переглянуті й узгоджені з нашими можливостями та пріоритетами", - сказав Пишний.