Ціни на золото зростають в очікуванні даних по інфляції в США

Ціни на золото трохи зросли на азіатських торгах у вівторок, дещо відновившись після різких втрат на попередній сесії, оскільки основна увага була зосереджена на прийдешніх даних по інфляції в США, які можуть дати нові підказки щодо процентних ставок.

Хоча жовтий метал дещо зміцнився минулого тижня, він залишався значно нижче рекордних максимумів, досягнутих у квітні, оскільки трейдери залишалися упередженими до долара, на тлі побоювань щодо високих ставок в США.

Спотове золото о 06:22 EET подорожчало на 0,3% до 2343,60 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в червні зросли на 0,3% до 2349,05 доларів за унцію.

Дані по індексу цін виробників в США будуть опубліковані сьогодні, в той час як більш важливий показник індексу споживчих цін буде опублікований в середу.

Обидва показники, ймовірно, вплинуть на перспективи процентних ставок в США після того, як перегріті показники інфляції в першому кварталі призвели до того, що більшість бетів були зроблені на зниження процентних ставок цього року.

Хоча ця торгівля вказувала на посилення несприятливих факторів для золота, жовтий метал отримав вигоду від зростання попиту на активи-прихістки на тлі загострення геополітичної напруженості на Близькому Сході. Але деяка деескалація, зокрема між Іраном та Ізраїлем, зробила золото вразливим до тиску з боку процентних ставок.

Високі ставки на довший термін не обіцяють нічого хорошого для золота, оскільки вони збільшують альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал.

Інші дорогоцінні метали також зросли у вівторок. Ф'ючерси на платину зросли на 0,1% до 1011,05 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,9% до 28,688 доларів за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь у вівторок зросли до двомісячних максимумів, оскільки трейдери зраділи новим сигналам з Китаю про масивний випуск облігацій на суму 1 трильйон юанів (138 мільярдів доларів).

Китайська влада заявила, що почне випуск облігацій терміном від 20 до 40 років вже цього тижня. Випуск спрямований, головним чином, на підтримку витрат на інфраструктуру та прискорення економічного відновлення в країні.

Це вплинуло на більш оптимістичний прогноз попиту на мідь. Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,2% до $10 227,0 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,5% до $4,7940 за фунт. Обидва контракти досягли максимуму з квітня 2022 року.

Новини про випуск китайських облігацій значною мірою компенсували негативні сигнали на ринку нерухомості Китаю, оскільки ще один великий девелопер оголосив дефолт за своїми облігаціями.