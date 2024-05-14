Акції США: S&P 500 майже не змінився, оскільки інвестори тримають позиції в очікуванні даних по інфляції

Індекс S&P 500 закрився в понеділок з незначним зниженням, оскільки інвестори взяли перепочинок після трьох тижнів зростання в очікуванні ключових показників інфляції та звітів про прибутки, які мають бути опубліковані цього тижня, в той час як опитування показало, що споживачі стурбовані інфляцією.

Опитування Федерального резервного банку Нью-Йорка, опубліковане в понеділок, показало, що американці за рік вбачають інфляцію на рівні 3,3%, з березневих 3%, в той час як вони очікують інфляцію через три роки на рівні 2,8%. Це сталося після звіту Мічиганського університету в п'ятницю, який показав, що споживчі настрої в США впали до шестимісячного мінімуму в травні, оскільки домогосподарства занепокоєні вартістю життя.

Минулого тижня композитний індекс Nasdaq і S&P 500 зростали третій тиждень поспіль, чому сприяли сильні звіти про прибутки і ознаки охолодження ринку праці, які підживлювали ставки на одне або два зниження ставок Федеральної резервної системи в цьому році.

Але в понеділок інвестори, схоже, намагалися утриматися від великих ставок напередодні квітневих даних по індексу споживчих цін (ІСЦ), які вийдуть в середу. Вони також готуються до моніторингу даних по індексу цін виробників, роздрібних продажів, щотижневих заявок на допомогу з безробіття і звітів про прибутки великих рітейлерів Home Depot і Walmart, які повинні вийти на цьому тижні.

«Інвестори схожі на тих, хто дивиться у вікно, намагаючись побачити, яка погода, перш ніж вирішити, що вдягнути. Сьогодні і завтра все буде пов'язано зі звітом по споживчій інфляції, який вийде в середу", - сказав Бернс МакКінні, портфельний менеджер NFJ Investment Group в Далласі.

«За останні три місяці це був найбільший рушійний фактор. Кожного разу інфляція виявлялася трохи вищою, ніж очікували інвестори. Кожного разу, коли це відбувалося, інвестори знижували очікування щодо зниження відсоткових ставок».

Промисловий індекс Dow Jones впав на 81,33 пункти, або на 0,21%, до 39 431,51, S&P 500 втратив 1,26 пункти, або 0,02%, до 5 221,42, а Nasdaq Composite зріс на 47,37 пункти, або 0,29%, до 16 388,24.

Ентоні Саглімбен, головний ринковий стратег Ameriprise, сказав, що «помітне погіршення споживчих настроїв і зростання очікувань щодо інфляції» з опитувань споживчих настроїв надає ще більшої ваги майбутнім даним по інфляції.

«Акції просто застрягли в цьому дуже вузькому торговому діапазоні, поки ми не отримаємо більше інформації про інфляційні тенденції», - сказав Саглімбене.

Очікується, що базові споживчі ціни в квітні зросли на 0,3% в місячному обчисленні і на 3,6% в річному обчисленні, згідно з прогнозами економістів, опитаних агентством Reuters напередодні публікації даних в середу.

Заступник голови ФРС Філіп Джефферсон заявив раніше в понеділок, що він підтримує збереження процентних ставок на незмінному рівні до тих пір, поки не стане зрозуміло, що ціновий тиск помірно знижується.

Серед 11 основних галузей промисловості S&P 500 лише дві зросли в понеділок.

Технологічний сектор забезпечив найбільший приріст, а компанія Apple принесла найбільше зростання індексу.

Інвестори в цьому секторі зосередилися на технологіях штучного інтелекту, а акції Apple зросли на 1,8% після повідомлення про те, що компанія уклала угоду з виробником ChatGPT, OpenAI, про використання технології стартапу в смартфонах iPhone.

OpenAI, який підтримується Microsoft, заявив, що випустить нову модель ШІ, здатну до реалістичного голосового спілкування і здатну взаємодіяти з текстом і зображеннями.

Акції Alphabet, які, як очікується, продемонструють свої нові функції, пов'язані зі штучним інтелектом, на конференції для розробників у вівторок, змогли закрити торги на 0,3% після падіння на 2,7% протягом сесії.

Акції рітейлера відеоігор GameStop підскочили на 74% після того, як "Roaring Kitty", колишній маркетолог страхової компанії, який вважається причиною зростання акцій мемів у 2021 році, повернувся на X.com після трирічної перерви.

Інші імена, що зазнали сильного скорочення, які брали участь у ралі мемів 2021 року, також зросли. Акції AMC Entertainment підскочили на 78%, а Koss Corp зросли на 36,7%.

На американських біржах з рук в руки перейшло 10,09 мільярда акцій порівняно з 10,79 мільярда ковзних середніх за останні 20 сесій.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE), де було зафіксовано 311 нових максимумів і 40 нових мінімумів, кількість акцій, що зростали, перевищила кількість тих, що падали, у співвідношенні 1,23 до 1.

На Nasdaq кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,14 до 1. Індекс S&P 500 показав 34 нових 52-тижневих максимуми і не зафіксував жодного нового мінімуму, в той час як Nasdaq зафіксував 145 нових максимумів і 91 новий мінімум.