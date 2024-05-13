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Долар дешевшає до євро і фунта, дорожчає в парі з єною

16:48 13.05.2024 |

Фінанси

 

Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у понеділок, зміцнюється в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,15%, ширший WSJ Dollar Index - 0,13%.

Минулого тижня DXY виріс на 0,3% на тлі ослаблення очікувань швидкого зниження базової відсоткової ставки Федеральною резервною системою (ФРС).

Увагу трейдерів цього тижня спрямовано на дані про динаміку цін виробників і споживчих цін у США за квітень, які можуть вплинути на наступні рішення Федрезерву. Ці звіти будуть оприлюднені у вівторок і середу відповідно.

Також на цей тиждень заплановано виступи низки представників американського ЦБ, зокрема його голови Джерома Пауелла.

Трейдери також стежитимуть за звітами про динаміку ВВП єврозони за перший квартал і про динаміку зарплат у Великій Британії у квітні.

Британську статистику буде оприлюднено у вівторок, і експерти Monex Europe вбачають можливість вищих, ніж прогнозується, темпів підвищення зарплат у країні.

"Темпи зростання зарплат вищі за очікування або на рівні прогнозів сприятимуть зміцненню фунта", - йдеться в огляді Monex, який цитує The Wall Street Journal.

Пара євро/долар за даними на 15:30 EET у понеділок торгується на рівні $1,0800 проти $1,0773 напередодні.

Курс фунта до долара піднявся до $1,2547 порівняно з $1,2525 на закриття попередньої сесії.

Американська валюта в парі з єною торгується на рівні 155,88 єни порівняно з 155,75 єни за підсумками попередніх торгів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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