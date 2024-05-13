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Банки знизили ставки за депозитами

14:35 13.05.2024 |

Фінанси

 

У квітні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,2% річних, що на 0,1 п.п нижче, ніж місяць тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.

Банки знизили ставки за депозитами

 

Депозитний портфель банків для населення зріс на 1,6% до 1,096 трлн гривень і перевищив рівень початку року (1,078 трлн гривень).

Банки знизили ставки за депозитами
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: депозит
 

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