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Банки знизили ставки за депозитами
14:35 13.05.2024 |
У квітні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,2% річних, що на 0,1 п.п нижче, ніж місяць тому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).
Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.
Депозитний портфель банків для населення зріс на 1,6% до 1,096 трлн гривень і перевищив рівень початку року (1,078 трлн гривень).
За матеріалами:
РБК-Україна
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