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НБУ посилив довідковий курс гривні до 39,6131 грн/$1
12:43 13.05.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 13 травня 2024 року.
|Показник
|10.05.2024
|10.05.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|39,7837
|39,6131
|-0,43
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 13 травня - 39,7206 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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