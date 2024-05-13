Ціни на золото знижуються на тлі наближення даних про інфляцію в США

Ціни на золото знизилися на торгах в Азії в понеділок, закріпивши деякі нещодавні досягнення, оскільки трейдери стали більш упереджено ставитися до долара напередодні публікації ключових даних по інфляції в США, які мають бути опубліковані цього тижня.

Минулого тижня жовтий метал дещо зміцнився, оскільки деякі ознаки охолодження економіки США викликали спекуляції щодо можливого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою в 2024 році.

Але золото все ще залишається значно нижче рекордних максимумів, досягнутих у квітні, і, як очікується, буде торгуватися в межах діапазону до публікації даних по інфляції цього тижня.

Спотове золото о 05:55 EET подешевшало на 0,1% до 2357,35 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в червні подешевшали на 0,5% до 2363,65 доларів за унцію.

Ринки золота і більш широкі ринки металів були на межі напередодні ключових даних по інфляції в США, які мають бути опубліковані цього тижня.

Дані по індексу цін виробників за квітень будуть опубліковані у вівторок, в той час як більш важливі дані по індексу споживчих цін будуть опубліковані в середу.

Будь-які ознаки стійкої інфляції, ймовірно, ще більше знизять очікування зниження процентних ставок в США в цьому році, що призведе до зростання курсу долара і тиску на ціни на метали.

Долар стабілізувався після недавньої волатильності. Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що споживча довіра в США істотно ослабла в травні, але прогнози щодо інфляції на наступний рік залишаються високими.

Ціни на дорогоцінні метали також опинилися під тиском напередодні публікації інфляції цього тижня, оскільки більш високі ставки на довший термін збільшують альтернативну вартість інвестицій в ринки металів.

Ф'ючерси на платину стабілізувались на рівні $1 005,05 за унцію, тоді як ф'ючерси на срібло знизились на 0,8% до $28,288 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь зросли в понеділок, залишаючись близькими до дворічних максимумів на тлі деякого оптимізму щодо жорсткості ринків. Але подальше зростання було зупинено змішаними сигналами з боку найбільшого імпортера - Китаю.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,3% до $10 080,50 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,2% до $4,6630 за фунт.

Дані по інфляції в Китаї, опубліковані на вихідних, показали зростання інфляції ІСЦ. Але інфляція ІЦВ, який є ключовим показником місцевої виробничої та ділової активності, скоротилася 19-й місяць поспіль.

Але змішані показники інфляції були компенсовані послабленням Пекіном обмежень на сектор нерухомості, що потенційно може підтримати попит на мідь в найближчі місяці.