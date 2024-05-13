Валютний ринок спокійний, оскільки цього тижня в центрі уваги дані по інфляції в США

У понеділок основні валюти залишалися стабільними, а долар зміцнився проти конкурентів, оскільки учасники ринку очікували на дані по інфляції в США, щоб оцінити перспективи зниження процентних ставок цього року.

Після більш м'якого, ніж очікувалося, звіту по зайнятості в США за квітень і заяви Федеральної резервної системи про політику, очікування щодо зниження ставок в цьому році зросли.

Ринки заклали в ціну 61,2% ймовірності того, що певний ступінь зниження ставок почнеться на вересневому засіданні ФРС, при цьому в цілому очікується зниження ставок приблизно на 50 базисних пунктів, як показав CME FedWatch Tool.

Але коментарі чиновників ФРС минулого тижня були різноманітними, оскільки спікери сперечалися про те, чи є процентні ставки достатньо високими. Стрибок в інфляційних очікуваннях споживачів, виявлений в опитуванні в п'ятницю, може ще більше ускладнити дискусію.

«Зростання інфляційних очікувань, ймовірно, відображає гальмування прогресу дезінфляції і мало допоможе знизити ціновий тиск», - пишуть економісти Westpac в записці для клієнтів.

Останні дані вказують на те, що економіка сповільнюється, і інвестори прагнуть підтвердити, наскільки стійкою є інфляція.

Цього тижня ринок матиме шанс, оскільки у вівторок вийдуть дані по інфляції у вигляді індексу цін виробників (ІЦВ), а в середу - індексу споживчих цін (ІСЦ).

Голова ФРС Джером Пауелл також виступить у вівторок на зустрічі Асоціації іноземних банкірів в Амстердамі.

«Для того, щоб долар США дійсно відірвався від землі, дані, що надходять, повинні вказувати на дезінфляцію, а не просто на осередки слабкості тут і там», - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

«Якщо дані по інфляції знову зростуть в цьому місяці, це, безсумнівно, зведе нанівець роботу більш м'якого зростання і трохи слабших показників зайнятості».

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до кошика валют, майже не змінився і склав 105,34, після першого тижневого зростання минулого тижня після двох тижнів падіння поспіль.

Курс євро не змінився і склав $1,0769, оскільки єврозона готується до публікації власного індексу інфляції в п'ятницю.

Фунт стерлінгів зміцнився до рівня $1,2517, що на 0,03% нижче за попередній день. Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що британська економіка зросла в першому кварталі найбільше за останні три роки, поклавши край неглибокій рецесії, в яку вона увійшла в другій половині минулого року.

Єна ослабла на 0,11% до 155,91. Долар виріс після 3%-го падіння на початку місяця, що стало найкрутішим тижневим падінням у відсотках з початку грудня 2022 року, після двох ймовірних інтервенцій японської влади.

Хоча ринок продовжує залишатися ведмежим щодо японської валюти, дані по ф'ючерсах на єну від CFTC показали, що некомерційні короткі позиції 23 квітня скоротилися з 179 919 контрактів, що є найбільшим показником з червня 2007 року.

У міру того, як єна повзе донизу, ринки будуть обережними щодо подальших інтервенцій.

Китайський офшорний юань утримується біля найнижчого за тиждень рівня 7,2352.

Дані, опубліковані на вихідних, показали, що споживчі ціни в Китаї зросли в квітні, в той час як ціни виробників продовжили зниження, що свідчить про поліпшення внутрішнього попиту, оскільки уряд вирішує проблеми, спрямовані на підтримку хиткої економіки.

Центральний банк також пообіцяв підтримати економічне відновлення.