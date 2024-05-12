Чистий продаж валюти НБУ за цей тиждень зріс до $533,4 млн

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) зріс цього тижня до $533,4 млн із $507,8 млн тижнем раніше, свідчать дані регулятора.

Згідно з ними, центробанк продав на міжбанку $533,6 млн, а викупив $0,15 млн.

Офіційний курс гривні за тиждень ослаб на 37 коп., зокрема в п'ятницю курс нацвалюти опустився на 17 коп. - до 39,7206 грн/$1.

На готівковому ринку долар за тиждень також подорожчав: приблизно на 12 коп. - до 39,95 грн/$1, зокрема за п'ятницю - на 6 коп.

Як свідчать дані, які НБУ встиг опублікувати за цей період, з понеділка по середу негативне сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та її продажу зросло з $30,2 млн до $56,9 млн.

Нацбанк минулої п'ятниці, 3 травня, оголосив найбільший пакет пом'якшень валютних обмежень для підприємств від початку повномасштабної війни, який передбачає скасування всіх валютних обмежень для імпорту робіт і послуг, забезпечує можливість бізнесу репатріювати "нові" дивіденди, надає можливість переказувати кошти за кордон за лізингом та орендою.

Крім того, нові кроки валютної лібералізації передбачають пом'якшення обмежень у частині погашення нових зовнішніх кредитів і відсотків за "старими" зовнішніми кредитами, а також пом'якшення обмежень для переказу іноземної валюти від представництв на користь своїх материнських компаній.

Як повідомлялося, НБУ збільшив свої чисті валютні інтервенції на міжбанку у квітні на 27,7% - до $2,283 млрд, тоді як за аналогічний період минулого року вони становили $1,370 млрд.

Україна 24 квітня отримала другий транш у межах перехідного фінансування в розмірі EUR1,5 млрд (63,32 млрд грн у гривневому еквіваленті) відповідно до інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility, а також за минулий місяць у країну надійшло 2,7 млрд грн у вигляді грантів від міжнародних партнерів.

Міжнародні резерви України у квітні скоротилися на 3,1%, або на $1,4 млрд - до $42 млрд 399,5 млн. НБУ 25 квітня підвищив їхній прогноз на кінець цього року до $43,4 млрд із $40,4 млрд і до $44,3 млрд із $42,1 млрд - на кінець наступного.