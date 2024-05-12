Індекси Волл-стріт у п'ятницю закрилися зростанням. Черговий тижневий приріст напередодні даних по інфляції

Американські фондові індекси в п'ятницю трохи підросли, і всі три індекси продемонстрували черговий тижневий ріст, оскільки інвестори аналізували коментарі представників Федеральної резервної системи та очікували на важливі дані по інфляції, які мають бути опубліковані наступного тижня.

S&P 500 та Dow незначно зросли, а Nasdaq практично не змінився. Всі три індекси зросли за тиждень, а індекс «блакитних фішок» Dow отримав найбільший відсотковий приріст від п'ятниці до п'ятниці з середини грудня.

Коментарі кількох чиновників ФРС допомогли сформувати очікування, оскільки учасники ринку спрямували свою увагу на дані по інфляції, які вийдуть наступного тижня.

«Ніхто не хоче займати великі позиції до наступного тижня», - сказав Чак Карлсон, головний виконавчий директор Horizon Investment Services в Гаммонді, штат Індіана. «І ми входимо в таку пору року, коли люди, здається, вислизають з ринку рано в п'ятницю».

«Найбільша новина - це зниження споживчих настроїв, але крім цього, немає нічого, на що звернути увагу», - додав Карлсон.

Президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік визнав нещодавні ознаки уповільнення економіки, але додав, що терміни зниження ставок залишаються невизначеними.

Президент ФРБ Далласа Лорі Логан, висловлюючись більш яструбиним тоном, сказав, що неясно, чи є монетарна політика достатньо жорсткою, щоб знизити інфляцію до цільового показника центрального банку в 2%.

Натяки на прогрес у досягненні цієї мети з'являться наступного тижня, коли Міністерство праці опублікує індекси споживчих та виробничих цін (ІСЦ та ІВЦ).

Аналітики очікують, що важливий звіт по ІСЦ покаже, що базові ціни зросли на 3,6% в річному обчисленні, що буде найнижчим показником за останні три роки.

«ФРС налаштована не на підвищення ставок, а на їх зниження, тому "higher for longer" - це не так страшно, як здається, якщо тільки нічого не станеться», - сказав Пол Нолте, старший радник з питань багатства та ринковий стратег в Murphy & Sylvest в Елмхерсті, штат Іллінойс.

У п'ятницю попередні дані Мічиганського університету щодо травневих споживчих настроїв показали, що настрої американських споживачів зазнали найбільшого місячного падіння з серпня 2021 року, тоді як короткострокові та довгострокові інфляційні очікування загострилися.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 125,08 пункту, або на 0,32%, до 39 512,84, S&P 500 - на 8,6 пункту, або на 0,16%, до 5 222,68, а Nasdaq Composite знизився на 5,40 пункту, або на 0,03%, до 16 340,87.

З 11 основних секторів S&P 500 найбільше зросли споживчі товари першої необхідності, в той час як споживчі дискреційні акції відставали.

Сезон звітності за перший квартал наближається до фінішної прямої. Згідно з даними LSEG, з 459 компаній, що входять до S&P 500, 77% показали результати кращі за консенсус-прогнози.

Акції Nvidia зросли на 1,3% після того, як Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, найбільший у світі виробник чіпів і основний постачальник Nvidia, повідомив про майже 60%-ве зростання продажів у квітні.

Акції Novavax зросли на 98,7% після того, як виробник вакцин уклав ліцензійну угоду з компанією Sanofi на суму до $1,2 млрд.

Акції SoundHound AI підскочили на 7,2% після того, як перевершили прогнози по доходах в першому кварталі.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падіння акцій переважало над зростанням у співвідношенні 1,10 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,59 до 1 було на боці тих, що знижуються.

Індекс S&P 500 показав 58 нових 52-тижневих максимумів і один новий мінімум; індекс Nasdaq Composite зафіксував 95 нових максимумів і 105 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 9,47 мільярдів акцій, порівняно з 10,87 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.