Ціни на золото зростають, налаштовані на тижневий приріст після слабких даних по ринку праці в США, що знизили прибутковість

Ціни на золото виросли на азіатських торгах в п'ятницю, продовживши нічне зростання, оскільки нові ознаки охолодження американського ринку праці тиснули на долар і прибутковість казначейських облігацій, сприяючи зростанню цін на жовтий метал.

Ціни на дорогоцінні метали перервали двотижневе падіння, оскільки деякий попит на прихісток також залишився в грі на тлі бетів на те, що Ізраїль і ХАМАС не досягнуть домовленості про припинення вогню. Повідомлення про нові торгові мита США щодо Китаю також викликали деякий попит на безпечні активи.

Спотове золото о 06:53 EET подорожчало на 0,3% до 2354,06 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, підскочили на 0,9% до 2360,75 доларів за унцію.

Спотові ціни повинні були додати більше 2% цього тижня - перший позитивний тиждень з останніх трьох. Але вони все ще залишаються значно нижчими за рекордні максимуми, досягнуті наприкінці квітня.

Ціни на жовтий метал зросли в четвер після того, як дані показали більше, ніж очікувалося, зростання щотижневих заявок на допомогу з безробіття в США. Дані вийшли відразу після того, як були опубліковані дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі за квітень, і посилили очікування того, що охолодження ринку праці підштовхне ФРС до дострокового зниження процентних ставок.

Трейдери дещо збільшили бети на зниження ставки у вересні, ймовірність якого наразі становить майже 50%, згідно з CME Fedwatch Tool.

Прибутковість казначейських облігацій США різко впала в четвер, так само як і курс долара, що вплинуло на зростання цін на всі метали.

Ф'ючерси на платину виросли на 0,2% до $994,80 за унцію, а ф'ючерси на срібло підскочили на 1% до $28,657 за унцію. Обидва метали також зросли на 3% і 7,4%, відповідно, за тиждень.

Ослаблення долара також вплинуло на високі ціни на промислові метали. Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,5% до $10 013,50 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,6% до $4,6327 за фунт.

Обидва контракти були близькі до нещодавніх дворічних максимумів.

Але подальше зростання цін на мідь було призупинено змішаними сигналами з боку найбільшого імпортера - Китаю.

У той час як «мідні бугаї» підбадьорювали країну, яка розгортає більш сприятливу політику для свого ринку нерухомості, дані, що свідчать про падіння китайського імпорту міді, породили деякі сумніви щодо того, наскільки високим залишиться попит в найбільшому в світі імпортері міді.

Повідомлення в п'ятницю показали, що США розглядають можливість підвищення торгових тарифів на Китай, що також погіршило настрої по відношенню до цієї країни.