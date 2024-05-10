Азійські акції зростають на тлі сподівань на зниження ставок; Китай наляканий американськими митами

Більшість азіатських акцій виросли в п'ятницю, слідуючи за зростанням Уолл-стріт після того, як нові ознаки охолодження американського ринку праці посилили очікування зниження ставок пізніше в цьому році.

Але китайські акції відстали від своїх конкурентів, зупинившись за крок до технічного бугаєвого ринку після численних повідомлень про те, що адміністрація Байдена має намір запровадити нові торгові мита проти країни, зокрема, проти сектора електромобілів.

За винятком Китаю, регіональні ринки отримали позитивний імпульс від Уолл-стріт після більшого, ніж очікувалось, зростання тижневих заявок на допомогу з безробіття на тлі очікувань зниження процентних ставок Федеральним резервом.

Ф'ючерси на американські фондові індекси зросли на азіатських торгах.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали приблизно на 0,5% кожен, відступивши від недавніх піків і зависши трохи нижче території бугаєвого ринку після численних повідомлень про те, що США збираються ввести нові торгові мита проти Китаю, особливо проти сектора електромобілів.

Велика китайська промисловість акумуляторів і сонячної енергетики також, ймовірно, зіткнеться з підвищеними тарифами, які можуть бути оголошені вже наступного тижня.

Цей крок вказує на посилення тиску на китайську економіку, а також може ще більше погіршити відносини між найбільшими економіками світу, підірвавши крихке відновлення в Китаї.

Тим не менш, китайські акції значно зросли за останні три місяці на тлі деяких позитивних економічних показників і завдяки тому, що Пекін продовжував вживати заходів зі стимулювання економіки.

Гонконгський індекс Hang Seng показав найкращі результати серед своїх азійських аналогів, піднявшись на 1,1%, незважаючи на втрати у важких акціях материкового ринку та акцій компаній, що працюють на ринку електромобілів.

Зростанню сприяли переважно повідомлення про те, що Китай розглядає можливість звільнення інвесторів з материкової частини країни від податків на дивіденди, отримані від інвестицій в гонконгські акції.

Потенційний крок відбувається на тлі наполегливих зусиль Пекіна і Гонконгу, спрямованих на підтримку місцевих фондових ринків, які постраждали за останні три роки.

Hang Seng торгувався на восьмимісячному максимумі після того, як нещодавно вийшов на бугаєвий ринок з мінімумів, досягнутих у лютому.

У п'ятницю азіатські ринки зросли на тлі зростаючої впевненості в тому, що ФРС знизить процентні ставки у вересні. Але очікування ключових даних по інфляції в США, які мають бути опубліковані наступного тижня, стримувало загальне зростання.

Японський Nikkei 225 виріс на 0,4%, а індекс TOPIX додав 0,7%.

Подальше зростання японських акцій стримували дані про зростання витрат домогосподарств у березні, що може передвіщати посилення інфляції в найближчі місяці.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,4%, а південнокорейський KOSPI додав 0,5%.

У Сінгапурі акції Oversea-Chinese Banking Corp зросли на 1,7% після того, як вона отримала рекордний прибуток у першому кварталі і заявила, що планує викупити страховика Great Eastern за понад 1 млрд сінгапурських доларів.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 продемонстрували стримане відкриття після того, як індекс знизився на 1,6% в четвер на тлі постійної невизначеності щодо загальних виборів 2024 року.