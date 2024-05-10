Dow закрився зростанням сьомий раз поспіль, оскільки дані по зайнятості зміцнили надію на зниження ставок

Промисловий індекс Dow Jones у четвер закрився з підвищенням, що стало сьомим щоденним зростанням індексу поспіль, оскільки всі три основні американські індекси зросли після того, як щотижневі дані про кількість заявок на допомогу з безробіття дали нову надію на зниження процентних ставок.

Політика Федеральної резервної системи США була основним рушієм настроїв інвесторів у 2024 році. Відроджені надії на те, що центральний банк знизить ставки, підштовхнули індекс Dow до найбільшого ралі з грудня. Він закрився на найвищому рівні з 1 квітня.

Інші індекси також виграли. Після спокійного дня в середу S&P 500 відновив висхідну траєкторію і закрився вище 5 200 пунктів, вперше з 9 квітня.

Американські фондові ринки відіграли втрати, понесені в квітні через побоювання, що ФРС може в кінцевому підсумку підвищити процентні ставки, а також через загрозу ескалації напруженості на Близькому Сході.

«Ми майже повністю відновили їх», - сказав Бред Бернстайн, керуючий директор UBS Private Wealth Management.

За цей квартал індекс Dow знизився на 1,1%, S&P 500 - на 0,8%, а Nasdaq Composite - на 0,2%.

Хоча показники цін виробників і споживчих цін наступного тижня розглядаються як наступний ключовий показник, інші дані підтримують надії інвесторів на зниження ставок.

Кількість американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, минулого тижня зросла більше, ніж очікувалося, до 231 000 з урахуванням сезонного фактору. Економісти, опитані Reuters, прогнозували 215 000 заявок.

Минулого тижня дані, що свідчать про уповільнення зростання зайнятості в квітні і падіння кількості вакансій до трирічного мінімуму в березні, змусили інвесторів закласти в ціну одне або два зниження ставок ФРС цього року. До цього трейдери розраховували лише на одне зниження ставки.

Зниження дохідності казначейських облігацій США також підтримало акції, оскільки вищі ставки пропонують інвесторам менший ризик, але водночас роблять запозичення для стимулювання зростання більш дорогими. Дохідність 10-річних облігацій у четвер становила 4,46%, що нижче за 4,7% два тижні тому.

«За останні кілька днів ми мали кілька цікавих подій, які дійсно допомогли заспокоїти ринок облігацій», - сказав Бернстайн, відзначивши такі фактори, як оголошення Казначейства США та ФРС про плани викупу казначейських облігацій.

Нижча дохідність особливо підтримує акції технологічних мегакапів: Apple, Amazon.com та Meta Platforms зросли від 0,6% до 1%.

S&P 500 виріс на 26,41 пункту, або на 0,51%, до 5 214,08 пунктів, а Nasdaq Composite - на 43,51 пункту, або на 0,27%, до 16 346,27. Промисловий індекс Доу-Джонса виріс на 331,37 пункту, або на 0,85%, до 39 387,76.

Десять з 11 основних секторів S&P зросли, на чолі зі зростанням індексу нерухомості на 2,3%. Акції оператора центрів обробки даних Equinix зросли на 11,5% після результатів першого кварталу.

З іншого боку, розробник мікросхем Arm Holdings впав на 2,3%, оскільки його річний прогноз доходів виявився нижчим за очікування. Більший конкурент Nvidia, який ще не відзвітував за цей сезон, знизився на 1,8%.

Roblox впав на 22,1% після того, як відеоігрова платформа знизила свій річний прогноз замовлень, що свідчить про те, що люди скорочують витрати на тлі невизначених економічних перспектив і підвищеного рівня інфляції.

Індекс Robinhood Markets знизився на 3,1%, незважаючи на те, що онлайн-брокер перевершив прогнози щодо прибутку в першому кварталі, завдяки значним обсягам торгівлі криптовалютами та підвищенню ставок, що збільшило його чистий процентний дохід.

Тим часом, акції Spirit Airlines підскочили на 12,9%, досягнувши рекордно низького рівня на початку цього тижня.