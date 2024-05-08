Фінансові новини
- |
- 08.05.24
- |
- 01:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Понад 90% операцій зі стейблкоїнами здійснюють не реальні користувачі
11:40 07.05.2024 |
Понад 90% обсягів операцій зі стейблкоїнами здійснюють не реальні користувачі. Про це пише Bloomberg з посиланням на дашборд Visa й Allium Labs, де відокремлюються від трансакції ботів та великих трейдерів.
За даними Visa, у квітні з загальної кількості трансакцій на суму $2,2 трлн лише $149 млрд мали "органічне" походження.
Це свідчить про незначне використання криптовалют як платіжного засобу.
"Стейблкоїни все ще перебувають на початковій стадії своєї еволюції як платіжного інструменту. Це не означає, що вони не мають довгострокового потенціалу, бо я думаю, що мають. Але у короткостроковій та середньостроковій перспективі треба зосередитися на покращенні інструментів, які вже працюють", - сказав регіональний менеджер фінтех-компанії Airwallex Пранав Суд.
За оцінками компанії, попит на платіжні рішення на основі стейблкоїнами залишається стабільно слабким.
"Важливо пам'ятати, що у США люди досі використовують чеки для здійснення 40-60% ділових платежів. Це дає уявлення про те, де насправді є ринок з погляду впровадження технологій", - сказав він.
Bloomberg пише, що оцінити справжній масштаб криптовалютних операцій непросто. Наприклад, консалтингова компанія Glassnode казала, що рекордна капіталізація крипторинку в $3 трлн у листопаді 2021 року "насправді була ближчою до $875 млрд".
Трансакції зі стейблкоїнами часто враховуються двічі, залежно від платформи, на яку переказують гроші. Глава відділу цифрових активів Visa Кай Шеффілд розповів, що конвертація 100 USDC від Circle в PYUSD від PayPal на децентралізованій біржі Uniswap у блокчейні відображається як еквівалент 200 доларів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ провело обшуки у справі брата заступника голови Офісу президента Шурми
ТОП-НОВИНИ
|СБУ викрила мережу агентів ФСБ РФ, які готували вбивство президента України, затримано двох полковників Управління держохорони
|Уряд скасував обмеження на імпорт товарів та послуг, запроваджені на початку великої війни
|Нідерланди планують передавати F-16 Україні з осені
|Білий дім: Допомога США сприятиме переходу України в контрнаступ у 2025 році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фонд гарантування у квітні продав активи збанкрутілих банків на 260 мільйонів
|Мінфін залучив понад 9 мільярдів від продажу облігацій, знизивши ставки
|Резерви Нацбанку впали за місяць на $1,4 мільярда
|Суд вчергове підтвердив неможливість повернення "Приватбанку" Коломойському
|Долар стабільний до євро, зміцнюється до фунта та єни
|МТСБУ в I кв.-2024 р. скоротило на 4,6% розміщення ЦСРФЗП у ДТП у держбанках і збільшило в ОВДП на 8,1%
Бізнес
|В Україні зростає попит на електромобілі
|Spotify блокує доступ до текстів пісень для користувачів безплатного рівня – тепер лише через платну підписку
|Pornhub відтепер сплачуватиме ПДВ в Україні, а monobank обіцяв «безстроковий 20% кешбек» на порносайт для Гетьманцева
|TikTok уклав нову угоду з Universal Music: повернуться пісні відомих артистів
|Google заплатила Apple $20 млрд. в 2022 році
|Microsoft припинила підтримку Skype для бізнесу та зосереджується на розвитку Microsoft Teams
|Google Phone впроваджує «Аудіо Емодзі»