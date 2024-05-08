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Понад 90% операцій зі стейблкоїнами здійснюють не реальні користувачі

11:40 07.05.2024 |

Фінанси

 

Понад 90% обсягів операцій зі стейблкоїнами здійснюють не реальні користувачі. Про це пише Bloomberg з посиланням на дашборд Visa й Allium Labs, де відокремлюються від трансакції ботів та великих трейдерів.

За даними Visa, у квітні з загальної кількості трансакцій на суму $2,2 трлн лише $149 млрд мали "органічне" походження.

Це свідчить про незначне використання криптовалют як платіжного засобу.

"Стейблкоїни все ще перебувають на початковій стадії своєї еволюції як платіжного інструменту. Це не означає, що вони не мають довгострокового потенціалу, бо я думаю, що мають. Але у короткостроковій та середньостроковій перспективі треба зосередитися на покращенні інструментів, які вже працюють", - сказав регіональний менеджер фінтех-компанії Airwallex Пранав Суд.

За оцінками компанії, попит на платіжні рішення на основі стейблкоїнами залишається стабільно слабким.

"Важливо пам'ятати, що у США люди досі використовують чеки для здійснення 40-60% ділових платежів. Це дає уявлення про те, де насправді є ринок з погляду впровадження технологій", - сказав він.

Bloomberg пише, що оцінити справжній масштаб криптовалютних операцій непросто. Наприклад, консалтингова компанія Glassnode казала, що рекордна капіталізація крипторинку в $3 трлн у листопаді 2021 року "насправді була ближчою до $875 млрд".

Трансакції зі стейблкоїнами часто враховуються двічі, залежно від платформи, на яку переказують гроші. Глава відділу цифрових активів Visa Кай Шеффілд розповів, що конвертація 100 USDC від Circle в PYUSD від PayPal на децентралізованій біржі Uniswap у блокчейні відображається як еквівалент 200 доларів.

Понад 90% операцій зі стейблкоїнами здійснюють не реальні користувачі
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: bitcoin
 

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