Visa: понад 90% обсягу транзакцій зі стейблкоїнами не пов'язані з реальними користувачами

Транснаціональна платіжна компанія Visa Inc заявила, що понад 90% обсягу транзакцій за участю стейблкоїнів не пов'язані з реальними користувачами. Дані експерти фірми отримали за допомогою спеціального дашборда для моніторингу операцій з цим класом активу.

Платформу для аналізу транзакцій представники Visa розробили спільно з фірмою Allium Labs. За наявною інформацією, за квітень 2024 року сегмент стейблкоїнів показав загальний оборот у $2,2 трлн. Водночас лише $149 млрд припадає на «органічний» трафік, пов'язаний із реальною платіжною діяльністю.

Статистика демонструє, що переважна більшість транзакцій пов'язані з торговельними ботами, автоматизованими сервісами та великими трейдерами. На думку представників компанії, це свідчить про невідповідність користувацького інтересу, заявленого емітентами активів, дійсному стану справ.

«Стабільні монети все ще перебувають на стадії зародження як платіжний інструмент. Це не означає, що у них немає довгострокового потенціалу. Але в короткостроковій і середньостроковій перспективі необхідно зосередитися на тому, щоб наявні механізми працювали набагато краще», - зазначив виконавчий генеральний директор з регіону EMEA платіжної платформи Airwallex Пранав Суд (Pranav Sood).

Експерт також зазначив, що в сегменті стейблкоїнів складно підрахувати реальний обсяг транзакцій. Суми, що фігурують в операціях, часто можуть враховуватися двічі, залежно від платформи та мережі, яку використовує користувач, заявив глава криптовалютного відділу Visa Куї Шеффілд.

За його словами, конвертація 100 USDC в актив PYUSD на децентралізованій біржі Uniswap призведе до того, що на ланцюжку буде зафіксовано $200 загального обсягу стабільних монет. Водночас аналітики Glassnode ще 2021 року звертали увагу на той факт, що рекордний місячний оборот у $3 трлн на піку «бичачого зростання» насправді не перевищував $875 млрд.

Варто зазначити, раніше Visa назвала USDC лідером серед стейблкоїнів за обсягом транзакцій. Ці дані компанія отримала завдяки згаданому раніше дашборду.

За наявною інформацією, у квітні 2024 року було зафіксовано 172,26 млн транзакцій в USDC і 169,24 млн - у USDT. Їхній обсяг становить $1,69 трлн і $445,2 млрд відповідно.

Нагадаємо, ми писали, що постачальник платіжної інфраструктури Transak уклав угоду з компанією Visa. Співпраця спрямована на розширення можливостей конвертації цифрових активів у фіатні кошти.