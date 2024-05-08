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Ціни на золото стабільні на тлі зниження ставок, мирні переговори на Близькому Сході в центрі уваги

09:20 07.05.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото трохи знизилися на азіатських торгах у вівторок, отримавши обмежену підтримку від зростання заворушень на Близькому Сході, в той час як основна увага також була прикута до потенційного зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США.

У понеділок ціни на золото зросли після того, як Ізраїль завдав серії ударів по місту Рафах на півдні Гази, що ускладнило переговори про припинення вогню з ХАМАСом, які тривають. Звіти також показали, що переговори про припинення вогню між Ізраїлем і Хамасом не принесли значного прогресу.

Підтримку золоту також надало посилення спекуляцій щодо зниження процентних ставок в США після слабших, ніж очікувалося, даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі в п'ятницю, що спричинило різке падіння долара. Але у вівторок долар відновив свої позиції.

Спотове золото о 07:14 EET впало на 0,1% до 2322,65 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, стабілізувалися на рівні 2330,95 доларів за унцію.

Удар Ізраїлю по Рафаху вказав на ескалацію війни з ХАМАСом, що триває, і залишив мало можливостей для деескалації на Близькому Сході. Цей крок спричинив деяке зростання попиту на золото як на засіб захисту, що допомогло жовтому металу відновитися вище рівня 2300$.

Незначний прогрес у переговорах про припинення вогню між двома сторонами також вплинув на попит на золото як на безпечний притулок.

Проте золото залишилося більш ніж на 100 доларів нижче рекордних максимумів, досягнутих у квітні, коли загроза потенційної війни між Іраном та Ізраїлем призвела до зростання попиту на товари-прихістки. Але потім жовтий метал різко знизився, оскільки напруженість між цими двома країнами не переросла в повномасштабний конфлікт.

Долар стабілізувався після втрат минулого тижня, обмеживши будь-яке значне зростання золота, оскільки ринки очікували нових сигналів щодо процентних ставок від ФРС.

Члени FOMC Томас Баркін і Джон Вільямс в окремих зверненнях заявили, що хоча центральний банк все ще планує знизити ставки в цьому році, йому потрібно більше доказів того, що інфляція сповільнюється.

Президент ФРБ Міннеаполіса Ніл Кашкарі виступить пізніше у вівторок.

Інші дорогоцінні метали торгувалися різноспрямовано. Ф'ючерси на платину виросли на 0,5% до $971,75 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло впали на 0,3% до $27,538 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь у вівторок були змішаними, але залишалися в межах дворічних максимумів, оскільки основна увага була зосереджена на скороченні поставок на тлі скорочення виробництва в Китаї і санкцій проти Росії.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 1,1% до $10 044,50 за тонну, в той час як одномісячні ф'ючерси на мідь впали на 0,2% до $4,5992 за фунт.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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