Фінансові новини
- |
- 08.05.24
- |
- 08:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на золото стабільні на тлі зниження ставок, мирні переговори на Близькому Сході в центрі уваги
09:20 07.05.2024 |
Ціни на золото трохи знизилися на азіатських торгах у вівторок, отримавши обмежену підтримку від зростання заворушень на Близькому Сході, в той час як основна увага також була прикута до потенційного зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США.
У понеділок ціни на золото зросли після того, як Ізраїль завдав серії ударів по місту Рафах на півдні Гази, що ускладнило переговори про припинення вогню з ХАМАСом, які тривають. Звіти також показали, що переговори про припинення вогню між Ізраїлем і Хамасом не принесли значного прогресу.
Підтримку золоту також надало посилення спекуляцій щодо зниження процентних ставок в США після слабших, ніж очікувалося, даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі в п'ятницю, що спричинило різке падіння долара. Але у вівторок долар відновив свої позиції.
Спотове золото о 07:14 EET впало на 0,1% до 2322,65 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, стабілізувалися на рівні 2330,95 доларів за унцію.
Удар Ізраїлю по Рафаху вказав на ескалацію війни з ХАМАСом, що триває, і залишив мало можливостей для деескалації на Близькому Сході. Цей крок спричинив деяке зростання попиту на золото як на засіб захисту, що допомогло жовтому металу відновитися вище рівня 2300$.
Незначний прогрес у переговорах про припинення вогню між двома сторонами також вплинув на попит на золото як на безпечний притулок.
Проте золото залишилося більш ніж на 100 доларів нижче рекордних максимумів, досягнутих у квітні, коли загроза потенційної війни між Іраном та Ізраїлем призвела до зростання попиту на товари-прихістки. Але потім жовтий метал різко знизився, оскільки напруженість між цими двома країнами не переросла в повномасштабний конфлікт.
Долар стабілізувався після втрат минулого тижня, обмеживши будь-яке значне зростання золота, оскільки ринки очікували нових сигналів щодо процентних ставок від ФРС.
Члени FOMC Томас Баркін і Джон Вільямс в окремих зверненнях заявили, що хоча центральний банк все ще планує знизити ставки в цьому році, йому потрібно більше доказів того, що інфляція сповільнюється.
Президент ФРБ Міннеаполіса Ніл Кашкарі виступить пізніше у вівторок.
Інші дорогоцінні метали торгувалися різноспрямовано. Ф'ючерси на платину виросли на 0,5% до $971,75 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло впали на 0,3% до $27,538 за унцію.
Серед промислових металів, ціни на мідь у вівторок були змішаними, але залишалися в межах дворічних максимумів, оскільки основна увага була зосереджена на скороченні поставок на тлі скорочення виробництва в Китаї і санкцій проти Росії.
Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 1,1% до $10 044,50 за тонну, в той час як одномісячні ф'ючерси на мідь впали на 0,2% до $4,5992 за фунт.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ провело обшуки у справі брата заступника голови Офісу президента Шурми
ТОП-НОВИНИ
|СБУ викрила мережу агентів ФСБ РФ, які готували вбивство президента України, затримано двох полковників Управління держохорони
|Уряд скасував обмеження на імпорт товарів та послуг, запроваджені на початку великої війни
|Нідерланди планують передавати F-16 Україні з осені
|Білий дім: Допомога США сприятиме переходу України в контрнаступ у 2025 році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціни на золото стримані на тлі невизначеності щодо процентних ставок
|Акції в Азії падають, оскільки ралі в Китаї призупинилося, а оптимізм щодо процентних ставок охолоджується
|Долар набирає обертів на тлі ослаблення єни
|S&P, Dow завершили торги вівторка з невеликим зростанням, незважаючи на відставання Діснея
|Фонд гарантування у квітні продав активи збанкрутілих банків на 260 мільйонів
|Мінфін залучив понад 9 мільярдів від продажу облігацій, знизивши ставки
Бізнес
|В Україні зростає попит на електромобілі
|Spotify блокує доступ до текстів пісень для користувачів безплатного рівня – тепер лише через платну підписку
|Pornhub відтепер сплачуватиме ПДВ в Україні, а monobank обіцяв «безстроковий 20% кешбек» на порносайт для Гетьманцева
|TikTok уклав нову угоду з Universal Music: повернуться пісні відомих артистів
|Google заплатила Apple $20 млрд. в 2022 році
|Microsoft припинила підтримку Skype для бізнесу та зосереджується на розвитку Microsoft Teams
|Google Phone впроваджує «Аудіо Емодзі»