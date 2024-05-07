Азійські акції повзуть вгору, Австралія зростає на менш «яструбиному» РБА

Більшість азіатських акцій зросли у вівторок на тлі стійкого оптимізму щодо можливого зниження процентних ставок у США, а індекси Японії та Південної Кореї обігнали своїх конкурентів в ході наздоганяючої торгівлі.

Австралійські акції також продовжили зростання після того, як Резервний банк Австралії виступив менш яструбиним тоном, ніж очікували ринки, зміцнивши бети на те, що він більше не підвищуватиме ставки в 2024 році.

Регіональні ринки отримали позитивний імпульс від Уолл-стріт, зокрема, завдяки зростанню в технологічному секторі після низки сильних результатів першого кварталу на останніх сесіях.

Але ф'ючерси на американські фондові індекси дещо впали на азіатських торгах, тоді як загальний приріст на регіональних ринках також був обмеженим в очікуванні нових підказок щодо ставок у США, зокрема від представників Федеральної резервної системи, які мають виступити цього тижня.

Японський Nikkei 225 і південнокорейський KOSPI у вівторок показали найкращі результати в Азії, піднявшись на 1,2% і 1,9% відповідно.

Обидва індекси зросли в рамках наздоганяючої торгівлі після довгих вихідних, причому їх зростання відбулося в основному у відповідь на більш м'які, ніж очікувалося, дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі США, опубліковані в п'ятницю. Акції технологічних компаній дали найбільший приріст обом індексам.

П'ятничні дані по зайнятості стали ключовою точкою підтримки для азіатських ринків, оскільки трейдери знову почали закладати в ціну потенційне зниження процентної ставки Федеральним резервом. Трейдери вбачають 48% ймовірність того, що ФРС знизить ставки на 25 базисних пунктів у вересні.

Зростання на інших азіатських ринках було дещо обмеженим у вівторок, особливо після того, як представники ФРС попередили, що хоча центральний банк в кінцевому підсумку знизить ставки цього року, йому все ще потрібно більше доказів того, що інфляція знижується. Цього тижня очікується ще більше виступів спікерів ФРС.

Австралійський індекс ASX 200 виріс на 1,2%, продовживши зростання після того, як РБА зберіг процентні ставки на незмінному рівні, як і очікувалося.

Хоча центральний банк попередив, що австралійській інфляції знадобиться більше часу, щоб досягти річного цільового показника в 2-3%, він все ж не став прямо попереджати ринки про можливе підвищення ставок. Трейдери побоювалися попередження про подальше підвищення ставок після сильніших, ніж очікувалося, даних по інфляції за перший квартал.

Очікування надзвичайно яструбиного рішення РБА також були підірвані слабкими даними про роздрібні продажі за перший квартал, які показали, що внутрішні витрати сповільнюються.

Деякі слабкі прибутки також обмежили зростання. ANZ Group впав на 0,9% після середнього прибутку за шість місяців.

Більш широкі азіатські ринки були стримані. Відскок китайських акцій, схоже, вичерпує себе: Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite відзначили невеликі рухи після того, як у квітні досягли п'ятимісячних максимумів.

Гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,4% після зростання протягом 10 сесій поспіль, коли індекс вийшов на бугаєвий ринок з лютневих мінімумів.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились стримано після того, як індекс зазнав незначних втрат на попередній сесії.