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Єна послаблюється, незважаючи на загрозу інтервенцій. Курс євро залишився стабільним
08:08 07.05.2024 |
У вівторок єна продовжила дрейф вниз по відношенню до долара, оскільки різниця в процентних ставках тиснула на валюту, незважаючи на нові попередження від японських чиновників після двох раундів ймовірних інтервенцій з продажу долара минулого тижня.
Австралійський долар наблизився до двомісячного максимуму проти долара США, оскільки Резервний банк Австралії, як очікується, сьогодні залишить ставки незмінними, а трейдери очікують більш яструбиної позиції губернатора Мішель Буллок.
Долар США виріс на 0,22% до 154,235 єни на початку азіатських торгів, додавши до свого ралі на 0,58% з понеділка.
У п'ятницю він впав до 151,86 ієни вперше з 10 квітня, оскільки м'якші, ніж очікувалося, щомісячні дані по зайнятості в США додали до втрат після того, як Банк Японії повідомив, що офіційні інтервенції можуть скласти близько 9 трильйонів ієн (58,37 мільярда доларів).
Міністерство фінансів Японії утрималось від коментарів щодо того, чи стояло воно за продажем долара, але головний валютний дипломат Масато Канда повторив у вівторок, що уряд «продовжуватиме застосовувати такий самий твердий підхід» до безладних рухів єни.
Однак, зважаючи на те, що зниження ставки ФРС, ймовірно, займе деякий час, а Банк Японії обережно підходить до посилення монетарної політики після першого з 2007 року підвищення ставки, яке відбулося в березні, розрив між наднизькими японськими довгостроковими ставками та їхніми американськими аналогами становить величезні 370 базисних пунктів.
«USD/JPY, ймовірно, залишається привабливою для учасників ринку через все ще велику різницю в процентних ставках між США і Японією і здоровий апетит до ризику», - написала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia, в клієнтській записці.
«Ризик полягає в тому, що USD/JPY знову поповзе вгору і змусить Міністерство фінансів Японії втрутитися», але якщо цього не станеться, долар, швидше за все, побачить період консолідації до політичного рішення Банку Англії в четвер, сказала вона.
Індекс долара США, який вимірює курс валюти по відношенню до шести основних конкурентів, включаючи єну, фунт стерлінгів і євро, мало змінився і склав 105,13 після падіння до 104,52 в п'ятницю.
Курс євро залишився стабільним на рівні $1,0765, а курс фунта стерлінгів не змінився і склав $1,2565.
Австралієць виріс на 0,17% до $0,6636, повернувшись до максимуму п'ятниці на рівні $0,6650, який востаннє бачили 8 березня.
Всі, окрім одного, з 37 економістів, опитаних агентством Reuters, очікують, що РБА залишить ставки без змін, а інший прогнозує підвищення ставки на чверть пункту на фоні стабільно високої інфляції.
На останньому засіданні РБА в середині березня політики зменшили свою схильність до посилення жорсткості, хоча Буллок відмовився сказати, чи змінилася політика на нейтральну, заявивши, що ризики були «добре збалансовані», і відклав негайне зниження ставок.
«Інша група центральних банків підвищила б процентну ставку раніше, маючи такий самий набір даних», - написав Тейлор Нуджент, ринковий економіст Національного банку Австралії.
«Смуги РБА як неохочого пішохода залишили короткострокові ризики з травня по серпень для підвищення, а не зниження, навіть на цьому пізньому етапі фази посилення».
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