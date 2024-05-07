Уолл-стріт зросла третю сесію поспіль на оптимізмі щодо зниження ставок

Американські фондові індекси в понеділок закрилися з підвищенням, третю сесію поспіль, оскільки інвестори продовжували сподіватися на те, що шанси на зниження процентних ставок Федеральним резервом США цього року зросли.

Очікування щодо зниження ставок центральним банком США зменшилися з початком року, оскільки інфляція виявилася стійкішою, і деякі інвестори почали хвилюватися, що вони можуть взагалі не відбутися, що призвело до падіння ринків у квітні.

Однак дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що зростання робочих місць в США в квітні сповільнилося більше, ніж очікувалося, що послабило тиск на центральний банк США, який намагається утримувати ставки на вищому рівні. У поєднанні з сезоном прибутків у корпоративній Америці, який несподівано покращився, це дало інвесторам новий позитивний момент на останніх сесіях.

Після того, як минулого тижня ФРС дала зрозуміти, що схиляється до можливого зниження вартості запозичень, але хоче отримати «більшу впевненість» в тому, що інфляція продовжить падати, перш ніж знижувати ставки, політики повторили це повідомлення в понеділок.

Президент ФРБ Річмонда Томас Баркін заявив, що поточний рівень процентних ставок повинен достатньо охолодити економіку, щоб повернути інфляцію до цільового показника центрального банку в 2%, а міцний ринок праці дає чиновникам час на вичікування.

Баркін, який цього року бере участь у голосуванні щодо політики процентних ставок, додав, що інфляційний «батіг даних» підтримує зважену політику ФРС щодо процентних ставок.

Тим часом, президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс заявив, що, хоча зниження ставок і відбудеться, монетарна політика наразі перебуває в дуже хорошому стані.

«Основна річ, яку ринок намагається зрозуміти, - це інфляція та Федеральна резервна система», - сказав Джейсон Прайд, керівник відділу інвестиційної стратегії та досліджень Glenmede.

«Багато рухів на ринку є відображенням того, що ринок дійсно намагається зрозуміти і точно налаштувати різні перспективи щодо інфляції та ставок».

Трейдери в даний час закладають в ціну зниження ставок на 46 базисних пунктів від ФРС до кінця 2024 року, а перше зниження очікується у вересні або листопаді, згідно з додатком LSEG для прогнозування ймовірності зниження ставок.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 176,59 пункту, або на 0,46%, до 38 852,27, S&P 500 - на 52,95 пункту, або на 1,03%, до 5 180,74, а Nasdaq Composite - на 192,92 пункту, або на 1,19%, до 16 349,25.

Більшість секторів S&P 500 завершили торги в плюсі. Енергетичний індекс був серед лідерів зростання, частково завдяки тому, що ф'ючерси на природний газ в США досягли найвищого рівня за 14 тижнів.

Виробники мікросхем в цілому зросли в понеділок, в тому числі Arm Holdings, який виріс на 5,2% напередодні звітності пізніше цього тижня.

Акції Micron Technology зросли на 4,7% після повідомлення про те, що Baird підвищила котирування своїх акцій, а Advanced Micro Devices і Super Micro Computer зросли на 3,4% і 6,1% відповідно - відновивши позиції, втрачені після розчаровуючих результатів минулого тижня.

Акції Paramount Global зросли на 3,1% після того, як медіакомпанія завершила ексклюзивні переговори зі Skydance Media без укладення угоди, що дозволило спеціальному комітету розглянути інші пропозиції від конкуруючих учасників торгів.

Акції Tyson Foods впали на 5,7% після того, як м'ясопереробник перевершив очікування Волл-стріт щодо прибутку в другому кварталі, але попередив, що споживачі перебувають під тиском постійної інфляції.

Тим часом акції авіакомпанії Spirit Airlines впали на 9,7%, до рекордного мінімуму на момент закриття торгів, після того, як компанія повідомила про слабкі прогнози доходів на другий квартал.

Індекс S&P 500 показав 29 нових 52-тижневих максимумів і 2 нових мінімуми, в той час як Nasdaq зафіксував 150 нових максимумів і 54 нових мінімуми.