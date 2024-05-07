Долар стабільний до євро, дешевшає до фунта і зміцнюється до єни

Долар США стабільний у парі з євро на торгах у понеділок, дешевшає щодо фунта стерлінгів і впевнено зміцнюється до єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,02%, ширший WSJ Dollar Index втрачає 0,02%.

Минулого тижня DXY впав на 1% на підсумках засідання Федеральної резервної системи (ФРС), а також на даних щодо американського ринку праці.

ФРС зберегла базову процентну ставку на рівні 5,25-5,5% річних. Голова американського ЦБ Джером Павелл дав зрозуміти, що попри загальмоване уповільнення інфляції в США, Федрезерв не має наміру піднімати ставку і, як і раніше, націлений на пом'якшення політики, терміни якого, однак, відкладаються.

Статдані, оприлюднені в п'ятницю, показали, що ринок праці США послаблюється на тлі обмежувальної політики ФРС, що підвищило сподівання ринку на можливе зниження ставки у вересні, зазначає Market Watch.

Пара євро/долар за даними на 14:55 EET торгується на рівні $1,0771 порівняно з $1,0764 на закриття попередніх торгів.

У понеділок трейдери оцінюють заяви головного економіста Європейського центрального банку (ЄЦБ) Філіпа Лейна, які підтвердили думку про те, що регулятор опустить ключові процентні ставки на червневому засіданні.

В інтерв'ю іспанській газеті El Confidencial Лейн заявив, що його впевненість у наближенні інфляції до цільового показника ЄЦБ у 2% збільшилася після квітневих статданих про динаміку споживчих цін у єврозоні.

Водночас остаточні значення індексів менеджерів із закупівель (PMI) в єврозоні, оприлюднені в понеділок, свідчать про поліпшення ділової активності в регіоні.

PMI сфери послуг, що розраховується HCOB і S&P Global, у квітні зріс до 53,3 пункту, що є максимумом майже за рік. Попередньо повідомлялося про підвищення індикатора до 52,9 пункту з березневих 51,5 пункту.

Зведений PMI в єврозоні за квітень зріс до 51,7 пункту порівняно з 50,3 пункту в березні.

Курс фунта до долара становить $1,2575 проти $1,2547 напередодні.

Біржі Великої Британії закриті в понеділок (перший травневий банківський вихідний). Цього четверга Банк Англії проведе чергове засідання, й експерти, опитані Trading Economics, очікують від нього збереження базової процентної ставки на рівні 5,25% річних.

Курс долара в парі з єною піднялася під час торгів до 153,77 єни порівняно з 153,06 єни за підсумками попередньої сесії.

Минулого тижня діапазон коливань пари долар/єна становив 5,2%, що трейдери пов'язують з інтервенціями японської влади на валютному ринку, зазначає Trading Economics.

У понеділок ринки Японії також закриті у зв'язку зі святом (День дітей).

