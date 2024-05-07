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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 39,4228 грн/$1
12:46 06.05.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 6 травня 2024 року.
|Показник
|03.05.2024
|06.05.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|39.4243
|39.4228
|-0.004
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 3 травня - 39,3969 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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