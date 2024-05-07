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АНАЛІТИКА

За тиждень підприємці отримали пільгових кредитів на майже 4 мільярди

12:36 06.05.2024 |

Фінанси, Економіка

За тиждень підприємці отримали пільгових кредитів на майже 4 мільярди

 

За минулий тиждень у межах Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від банків 782 пільгові кредити на загальну суму 3,7 млрд грн, з яких 562 кредити - від банків державного сектору економіки на 1,5 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 8 884 кредити на загальну суму 35,2 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки - 6 536 кредитів на 17,6 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 53 026 кредитів на 212,5 млрд грн, з яких станом на 6 травня:

* 17,85 млрд грн - на інвестиційні цілі;
* 60,42 млрд грн - на фінансування оборотного капіталу;
* 37,63 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
* 14,30 млрд грн - на переробку сільськогосподарської продукції;
* 57,39 млрд грн - на антивоєнні цілі;
* 11,43 млрд грн - кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту програми підписано 87 848 кредитних договорів на 302,1 млрд грн, з них банками державного сектору економіки - 60 046 договорів на 134,6 млрд гривень.

За тиждень підприємці отримали пільгових кредитів на майже 4 мільярди
За матеріалами: Економічна правда
 

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