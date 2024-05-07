Ціни на золото зростають слідом за ослабленням долара, оскільки слабкі дані по заробітній платі ставлять в центр уваги зниження ставок

Ціни на золото зросли на торгах в Азії в понеділок, скориставшись нещодавнім падінням долара, оскільки м'якші, ніж очікувалося, дані по зайнятості в США змусили трейдерів збільшити ставки на можливе зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США.

Але зростання золота стримувалося підвищенням апетиту до ризику після виходу в п'ятницю даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі, оскільки інвестори переорієнтувалися на більш схильні до ризику активи, такі як акції.

Спотове золото о 06:31 EET подорожчало на 0,4% до 2310,05 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в червні зросли на 0,4% до 2318,70 доларів за унцію.

Зростання цін на золото також відбулося після того, як жовтий метал різко впав з рекордних максимумів за останні три тижні. Побоювання щодо високих довгострокових ставок і зниження попиту на прихісток були основними факторами, що тиснули на золото протягом останніх сесій.

Але жовтий метал отримав деяке полегшення від падіння долара, який втратив 0,8% минулого тижня. Втрати долара були спричинені, головним чином, п'ятничними даними по зайнятості, які спровокували зростання ставок на те, що ФРС почне знижувати ставки до вересня.

Хоча охолодження ринку праці дає ФРС певний поштовх до зниження ставок, головною проблемою залишається проблема прискореної інфляції. У першому кварталі інфляція перевищила річний цільовий показник ФРС у 2%, що, в свою чергу, призвело до того, що трейдери вже не очікували зниження ставок цього року.

Високі ставки не обіцяють нічого хорошого для золота, оскільки вони збільшують альтернативну вартість інвестицій в жовтий метал.

Цього тижня основна увага прикута до низки виступів високопосадовців ФРС, які мають дати додаткові підказки щодо процентних ставок.

Інші дорогоцінні метали були дещо змішаними в понеділок. Ф'ючерси на платину впали на 0,3% до $962,60 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло зросли на 1,7% до $27,130 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь зросли в понеділок, повернувшись до дворічних максимумів, оскільки ціни на метал виграли від ослаблення долара.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 1,7% до $9,930,0 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,5% до $4,5888 за фунт.

Обидва контракти залишаються на рівні дворічних максимумів на тлі очікувань більш жорстких ринків щодо металевих санкцій проти Росії, а також сподівань на покращення попиту в Китаї, який є найбільшим імпортером міді.