Азійські акції зростають, оскільки зниження ставок знову в центрі уваги

Більшість азіатських акцій зросли в понеділок, слідуючи за підсиленням на Волл-стріт, оскільки слабкі дані по заробітній платі викликали відновлення очікувань зниження ставок, в той час як китайські ринки повернулися з довгих вихідних з помітним зростанням.

Втім, обсяги регіональних торгів стримувались вихідними днями в Японії та Південній Кореї.

Ф'ючерси на американські фондові індекси помірно зросли на азіатських торгах після сильної сесії в п'ятницю, і тепер ринки очікують виступів кількох ключових чиновників Федеральної резервної системи цього тижня, щоб почути нові підказки щодо процентних ставок.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли на 1,6% і 1,1% відповідно, наздогнавши зростання своїх конкурентів після довгих вихідних. Обидва індекси перебували на найвищих рівнях з початку жовтня після стрімкого відновлення протягом останніх двох місяців.

Ринки також відреагували на новини минулого тижня про те, що Пекін послабив жорсткі обмеження на купівлю житла на ринку нерухомості - крок, який, як очікується, стимулюватиме сектор, що занепадає.

Дані індексу менеджерів із закупівель у приватному секторі свідчать про подальшу стійкість китайського сектору послуг, який був ключовим рушієм ділової активності протягом останнього року.

Китайські акції продемонстрували значне відновлення після п'ятирічних мінімумів, досягнутих у лютому, на тлі певного оптимізму щодо відновлення економічного зростання в країні. Пекін значною мірою продовжив заходи монетарного стимулювання, водночас послабивши обмеження для кількох галузей, щоб прискорити зростання.

Зростання акцій материкового ринку допомогло прискорити зростання гонконгського індексу Hang Seng, який стикався з опором після виходу на бугаєвий ринок з лютневих мінімумів.

Австралійський ASX 200 додав 0,6%, слідуючи за своїми американськими та китайськими аналогами.

Але настрої щодо Австралії залишалися на межі перед засіданням Резервного банку Австралії у вівторок.

Хоча очікується, що РБА залишить ставки без змін, аналітики попереджають про більш яструбиний прогноз банку, особливо після того, як дані по інфляції в першому кварталі виявилися набагато вищими, ніж очікувалося.

Будь-які «яструбині» сигнали, швидше за все, негативно вплинуть на австралійські акції.

Азійські ринки були стримані через вихідні дні.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились позитивно, а індекс відновився після п'ятничних втрат, слідуючи за зростанням своїх азійських аналогів.