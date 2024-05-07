Долар стабільний після м'якого звіту по зайнятості в США; ієна почала тиждень зі спаду

Долар був в цілому стабільним в понеділок, оскільки м'який звіт по зайнятості в США підвищив ставки на те, що Федеральний резерв все ще може знизити ставки двічі в цьому році, в той час як єна трохи ослабла на початку тижня.

Минулого тижня єна досягла найбільшого тижневого зростання за останні 17 місяців після двох випадків ймовірних інтервенцій японського уряду з метою відтягнути валюту від 34-річного мінімуму в 160,245 за долар.

У понеділок єна ослабла на 0,43% до 153,62 за долар на початку торгів, досягнувши тритижневого максимуму 151,86 в п'ятницю, оскільки долар втратив додаткові позиції після виходу даних по зайнятості.

Минулого тижня ринки континентального Китаю були закриті протягом трьох днів. Але офшорний юань виріс на тлі загального відступу долара після того, як дані показали охолодження ринку праці в США, голова ФРС Джером Пауелл підтвердив схильність центрального банку до пом'якшення монетарної політики, а Японія втрутилася, щоб підштовхнути ієну до зростання.

Офшорний юань востаннє був на рівні 7,1959 за долар, а минулого тижня він виріс більш ніж на 1%.

У понеділок Японія, як і Великобританія, закрита на вихідні, що, ймовірно, призведе до зниження обсягів торгів. Але оскільки японська влада вибрала спокійні періоди минулого тижня для інтервенцій на ринку єни, трейдери будуть перебувати в стані підвищеної готовності протягом усього дня.

За оцінками аналітиків, понад 9 трильйонів єн, які Банк Японії витратив на підтримку слабкої єни минулого тижня, допомогли їй лише на деякий час, оскільки ринок все ще розглядає цю валюту як об'єкт для розпродажу.

Щотижневий звіт Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами про зобов'язання трейдерів показав, що некомерційні трейдери, категорія, яка включає спекулятивні операції та хедж-фонди, скоротили свої короткі позиції по єні до 168 388 ф'ючерсних контрактів за тиждень, що закінчився 30 квітня, що все ще близько до їх найбільших ведмежих позицій з 2007 року.

Хоча Японія, безумовно, має потенціал для більших інтервенцій, ширше макросередовище залишається досить негативним для єни, вважають стратеги Goldman Sachs, зазначаючи, що «успіх» інтервенцій може зайти лише на певний час.

«Але виграш часу все ще є цінним, оскільки він зменшує потенціал економічних потрясінь від коригування обмінного курсу і може стабілізувати валюту, поки економічний фон не стане більш сприятливим для єни», - йдеться в аналітичній записці.

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що зростання робочих місць в США сповільнилося більше, ніж очікувалося в квітні, а зростання річної заробітної плати впало нижче 4,0% вперше за майже три роки, оскільки ознаки охолодження ринку праці посилили оптимізм щодо того, що центральний банк США може забезпечити «м'яку посадку» для економіки.

Ринки зараз оцінюють зниження ставок на 45 базисних пунктів цього року, причому зниження ставок у листопаді вже повністю враховане в ціні.

ФРС, як і очікувалося, залишила процентні ставки незмінними по завершенні дводенного засідання з монетарної політики, але дала зрозуміти, що все ще схиляється до можливого зниження ставок, навіть якщо це може зайняти більше часу, ніж очікувалося спочатку.

«Хоча інфляція цього року, ймовірно, залишиться ближчою до 3%, ніж до 2%, ми прогнозуємо достатнє уповільнення інфляції, щоб досягти планки ФРС для літнього зниження ставок», - зазначили стратеги Citi у своїй замітці.