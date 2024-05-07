Індекси Уолл-стріт ринули вгору, дані по зайнятості посилюють аргументи на користь зниження ставок

У п'ятницю Волл-стріт різко зросла, оскільки м'якший, ніж очікувалося, звіт по зайнятості підсилив аргументи на користь зниження ставок Федеральним резервом, а також надав докази економічної стійкості США.

Всі три основні фондові індекси США продемонстрували значне зростання. Техно-моцак Nasdaq був на чолі, піднявшись на 2% завдяки акціям Apple, після оголошення виробником iPhone про рекордний викуп акцій.

Всі три індекси показали друге поспіль тижневе зростання, завершивши тиждень, на якому ринки були заохочені заявами голови ФРС Джерома Пауелла, які були більш оптимістичними, ніж очікувалось, після рішення по процентній ставці, прийнятого в середу.

Звіт Міністерства праці про зайнятість показав, що економіка США додала менше робочих місць, ніж очікувалося, в той час як рівень безробіття підвищився, а зростання заробітної плати несподівано сповільнилося.

Звіт, ймовірно, потрапив у «золоту середину» для ФРС, пропонуючи ознаки пом'якшення ситуації на ринку праці, що Пауелл вважає необхідним для того, щоб інфляція стала на шлях стійкого зниження. Звіт також надав впевненості щодо економічного здоров'я США.

Звіт спонукав інвесторів підвищити бети на те, що ФРС здійснить перше зниження ставки у вересні.

«Наратив інвесторів залишається пов'язаним з ФРС та процентними ставками, а сьогоднішній слабкий звіт про зайнятість ставить зниження ставок на порядок денний ФРС у 2024 році», - сказав Грег Бассук, генеральний директор AXS Investments в Нью-Йорку. «І хоча "higher for longer" залишається дорожньою картою, ці економічні дані тепло сприймаються інвесторами, як на Волл-стріт, так і на Мейн-стріт, у всіх секторах».

Чиновники ФРС прокоментували ці дані.

Голова ФРС Мішель Боуман підтвердила свою готовність підвищити ставки, якщо інфляція повернеться назад, а президент ФРБ Чикаго Остін Гулсбі заявив, що звіт про зайнятість підвищив впевненість у тому, що економіка не перегрівається.

«Давайте пам'ятати, що зараз початок травня; ми не повинні вдавати, що рік закінчився або що всі карти вже розіграні», - сказав Олівер Пурше, старший віце-президент Wealthspire Advisors, в Нью-Йорку. «Але я ні на секунду не сумніваюся, що хтось із чиновників ФРС дійсно вважає, що підвищення ставки є доречним, враховуючи поточні умови і дані».

Сезон звітності за перший квартал наближається до фінішної прямої: станом на ранок п'ятниці 397 компаній з індексу S&P 500 вже відзвітували. Згідно з даними LSEG, 77% з них опублікували результати, що перевищили консенсус.

Акції Apple зросли на 6,0% після того, як компанія оголосила про рекордну програму викупу акцій на суму 110 мільярдів доларів і перевершила квартальні очікування.

Акції біотехнологічної компанії Amgen підскочили на 11,8% після обнадійливих проміжних даних про експериментальний препарат для схуднення MariTide і прибутку за перший квартал.

Туристична платформа Expedia знизила свій річний прогноз зростання доходів, що призвело до падіння її акцій на 15,3%.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 450,02 пункту, або на 1,18%, до 38 675,68, S&P 500 - на 63,59 пункту, або на 1,26%, до 5 127,79, а Nasdaq Composite - на 315,37 пункту, або на 1,99%, до 16 156,33.

З 11 основних секторів S&P 500 всі, окрім енергетичного, завершили сесію в плюсі, причому найбільший відсотковий приріст у 3,0% продемонстрував технологічний сектор.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 3,62 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 2,00 до 1 було на користь акцій, що зростають.

Індекс S&P 500 досяг 21 нового 52-тижневого максимуму і одного нового мінімуму; індекс Nasdaq Composite зафіксував 95 нових максимумів і 65 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 10,72 млрд. акцій, порівняно з 11,07 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.