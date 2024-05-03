Єна на шляху до найкращого тижня за останній рік; долар чекає на дані по зайнятості в США

У п'ятницю курс єни був на шляху до свого найкращого тижня за останній рік, чому сприяла ймовірна інтервенція Токіо цього тижня з метою вивести японську валюту з 34-річних мінімумів, що також залишило долар в значній мірі в програші.

На початку торгів в Азії єна зросла до сесійного максимуму 152,895 за долар і мала досягти тижневого приросту більш ніж на 3%, що є найбільшим показником з грудня 2022 року. Востаннє вона була більш ніж на 0,4% сильнішою на рівні 152,96 за долар.

Трейдери залишилися в очікуванні подальших значних коливань курсу єни після того, як Токіо, як підозрюють, здійснив інтервенцію для підтримки своєї валюти цього тижня на суму близько 9,16 трильйона ієн (59,79 мільярда доларів США), про що свідчать дані Банку Японії (BOJ).

Останні візити Японії на валютний ринок припали на періоди низької ліквідності, оскільки в понеділок країна пішла на вихідні, а друга спроба відбулася пізно ввечері в середу після закриття Волл-стріт.

"Розрахованим і опортуністичним ринковим діям для досягнення максимального ефекту надається перевага. І (Міністерство фінансів) практикується в цьому. Більше того, елемент невідомості та несподіванки є ключовими перевагами, які Банк Японії та Міністерство фінансів захочуть зберегти", - сказав Вішну Варатан, головний економіст по Азії та колишній Японії в Mizuho Bank.

Єна зміцнилася майже на вісім єн по відношенню до долара з початку тижня, коли вона вперше прослизнула повз ключовий рівень 160 за долар, який, на думку деяких, може бути межею для влади.

Долар втратив позиції проти більшості своїх конкурентів і наближався до найгіршого тижня за останні два місяці, частково через різке зростання єни цього тижня.

Трейдери очікують на дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі США, які мають вийти сьогодні, щоб визначити подальші кроки долара після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив цього тижня, що наступний крок центрального банку щодо процентних ставок, швидше за все, буде зниженим, а не підвищеним, як дехто побоювався.

ФРС, як і очікувалося, залишила процентні ставки незмінними по завершенню дводенного засідання з монетарної політики і дала зрозуміти, що вона все ще схиляється до можливого зниження ставок, навіть якщо це може зайняти більше часу, ніж очікувалося спочатку.

Євро виріс на 0,05% до $1,0730 і очікувано збільшився на 0,35% за тиждень. Фунт стерлінгів стабілізувався на рівні $1,25365 і також мав зрости більш ніж на 0,3% за тиждень.

По відношенню до кошика валют долар, який намагався відновити свої позиції після менш яструбиних, ніж очікувалося, коментарів ФРС, мало змінився і склав 105,32.

Індекс долара втратив 0,7% за тиждень, що стало найгіршим показником з березня.

"Нещодавня заява ФРС визнала відсутність прогресу в боротьбі з інфляцією та бажання зберегти поточний рівень облікової ставки на довший час. Тим не менш, очевидно, що Комітет залишається схильним до зниження ставок, але будь-яке пом'якшення політики буде визначатися тим, як розвиватиметься інфляція протягом наступних кількох місяців", - сказав Тай Хуей, головний ринковий стратег в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в J.P. Morgan Asset Management.

"Зараз ми очікуємо, що Комітет знизить ставки 1-2 рази в цьому році, при цьому ризики схиляються до меншої кількості знижень".

В Австралії австралійський долар виріс на 0,07% до $0,6570 і був на шляху до зростання майже на 0,6% за тиждень.

Новозеландський долар піднявся на 0,03% до $0,5963 і очікувано зріс на 0,4% за тиждень.