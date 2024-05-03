Американські індекси підскочили після даних ФРС та США

На Волл-стріт американські фондові індекси закрилися зі значним зростанням після того, як голова ФРС Джером Пауелл заявив, що, хоча останні показники інфляції означають, що, ймовірно, знадобиться більше часу, ніж очікувалося, щоб чиновники центрального банку відчули впевненість у тому, що інфляція відновить своє зниження, підвищення процентних ставок також залишається малоймовірним.

Ринки послідовно скорочували терміни і кількість знижень ставок ФРС цього року, оскільки інфляція виявилася тривкою, а ринок праці залишається на міцному фундаменті. Після того, як на початку року ринки очікували, що перше зниження відбудеться в березні, зараз вони вбачають більше 60% шансів, що ФРС знизить ставку щонайменше на 25 базисних пунктів у вересні, згідно з даними CME's FedWatch Tool.

Центральний банк США також заявив, що сповільнить темпи скорочення балансу, починаючи з 1 червня, щоб гарантувати, що цей процес не створить надмірного стресу на фінансових ринках.

Економічні дані США також показали, що ринок праці залишається напруженим напередодні ключових урядових даних по заробітній платі, які мають бути опубліковані в п'ятницю, в той час як інші дані вказують на те, що продуктивність праці в першому кварталі була пригніченою.

"Він не має наміру знову ставити питання про підвищення ставок на порядок денний, і ринок вже сприйняв ідею про те, що вони будуть підвищуватися довше, головне - наскільки довше, а це вже завтрашній звіт", - сказав Роб Хаворт, старший інвестиційний стратег U.S. Bank Wealth Management в Сіетлі.

"Сьогоднішні заявки на допомогу з безробіття на рівні 208 000 допомагають підтвердити це, але завтрашній звіт по ринку праці буде важливим і підтвердить думку ФРС про те, наскільки сильна економіка є сильною".

Акції технологічних компаній і споживчі акції лідирували в секторі, закрившись приблизно на 1,6%, так як акції Qualcomm виросли приблизно на 10% після квартальних результатів, а Amazon - на 3,2%.

Після закриття торгів Apple повідомила про менше, ніж очікувалось, падіння квартального доходу, а генеральний директор Тім Кук заявив агентству Reuters, що компанія очікує повернення до зростання продажів у поточному кварталі.

Згідно з даними LSEG, з 373 компаній S&P 500, які відзвітували про прибутки до ранку четверга, 77,2% перевершили очікування аналітиків, що вище 67% показника з 1994 року, але трохи нижче 79% за останні чотири квартали.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 322,37 пункти, або на 0,85%, до 38 225,66; S&P 500 - на 45,81 пункти, або на 0,91%, до 5 064,20; а Nasdaq Composite - на 235,48 пункти, або на 1,51%, до 15 840,96.

Світовий фондовий індекс MSCI виріс на 7,17 пунктів, або на 0,95%, до 761,44, продемонструвавши найбільший денний приріст з 23 квітня, в той час як широкий європейський фондовий індекс FTSEurofirst 300 знизився на 4,50 пунктів, або на 0,23%.

Акції в Європі трохи знизилися після того, як на початку сесії досягли тижневого мінімуму, оскільки інвестори повернулися з вихідних і переварювали заяву ФРС і низку звітів про прибутки.

Прибутковість казначейських облігацій США була нестабільною після заяв ФРС та економічних даних, оскільки прибутковість 10-річних облігацій США наприкінці середи впала на 0,8 базисних пунктів до 4,583% з 4,591%. Дохідність 2-річних облігацій, яка зазвичай рухається в ногу з очікуваннями процентних ставок, впала на 5,2 базисних пункти до 4,8872% з 4,939%.