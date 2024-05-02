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JPMorgan закликала інвесторів зберігати обережність на ринку криптоактивів
19:52 02.05.2024 |
Аналітики фінансового гіганта JPMorgan Chase закликали інвесторів зберігати обережну позицію щодо криптовалютного ринку. На їхню думку, найближчим часом не варто очікувати відновлення зростання галузі цифрових активів, пише The Block.
Експерти заявили, що низка факторів становить підвищені ризики для галузі. Серед них фахівці JPMorgan вказують падіння інтересу з боку роздрібних інвесторів, низький рівень фінансування криптовалютних венчурних фондів та інші аспекти.
«Зважаючи на відсутність позитивних каталізаторів, ослаблення імпульсу роздрібних інвесторів і присутніх чинників ризику, ми зберігаємо обережну позицію щодо криптовалютних ринків у найближчій перспективі», - зазначили в JPMorgan.
Експерти відзначили активний продаж роздрібними інвесторами не тільки криптоактивів, а й акцій на фондових біржах. Окрему увагу в JPMorgan приділили відтоку зі спотових біткоїн-ETF, які більшу частину квітня 2024 року демонструють виведення капіталу.
При цьому аналітики підкреслили, що інституційні інвестори також беруть участь у фіксації прибутку. Здебільшого це стосується тих гравців ринку, хто мав довгі позиції по біткоїну. Водночас частина інституціоналів зберігають спокій і продовжують тримати першу криптовалюту на балансі.
Нагадаємо, що JPMorgan ще до халвінгу біткоїна опублікували прогноз, згідно з яким актив після скорочення вдвічі може обвалитися до $42 000. На курс впливатиме скорочення винагороди за видобуток криптовалюти, збільшені витрати майнерів на технологічні процеси та нарощування потужностей, заявили експерти.
Раніше ми писали, що генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон укотре заявив, що біткоїн є децентралізованою схемою Понці.
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