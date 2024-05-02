Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

JPMorgan закликала інвесторів зберігати обережність на ринку криптоактивів

19:52 02.05.2024 |

Фінанси

 

Аналітики фінансового гіганта JPMorgan Chase закликали інвесторів зберігати обережну позицію щодо криптовалютного ринку. На їхню думку, найближчим часом не варто очікувати відновлення зростання галузі цифрових активів, пише The Block.

Експерти заявили, що низка факторів становить підвищені ризики для галузі. Серед них фахівці JPMorgan вказують падіння інтересу з боку роздрібних інвесторів, низький рівень фінансування криптовалютних венчурних фондів та інші аспекти.

«Зважаючи на відсутність позитивних каталізаторів, ослаблення імпульсу роздрібних інвесторів і присутніх чинників ризику, ми зберігаємо обережну позицію щодо криптовалютних ринків у найближчій перспективі», - зазначили в JPMorgan.

Експерти відзначили активний продаж роздрібними інвесторами не тільки криптоактивів, а й акцій на фондових біржах. Окрему увагу в JPMorgan приділили відтоку зі спотових біткоїн-ETF, які більшу частину квітня 2024 року демонструють виведення капіталу.

При цьому аналітики підкреслили, що інституційні інвестори також беруть участь у фіксації прибутку. Здебільшого це стосується тих гравців ринку, хто мав довгі позиції по біткоїну. Водночас частина інституціоналів зберігають спокій і продовжують тримати першу криптовалюту на балансі.

Нагадаємо, що JPMorgan ще до халвінгу біткоїна опублікували прогноз, згідно з яким актив після скорочення вдвічі може обвалитися до $42 000. На курс впливатиме скорочення винагороди за видобуток криптовалюти, збільшені витрати майнерів на технологічні процеси та нарощування потужностей, заявили експерти.

Раніше ми писали, що генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон укотре заявив, що біткоїн є децентралізованою схемою Понці.


JPMorgan закликала інвесторів зберігати обережність на ринку криптоактивів
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5345
  0,1025
 0,26
EUR
 1
 42,3098
  0,0112
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3729  0,01 0,03 39,9288  0,00 0,00
EUR 42,1825  0,05 0,12 42,9621  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5300  0,10 0,26 39,5550  0,09 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес