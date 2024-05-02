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Долар США зміцнюється до основних валют
15:59 02.05.2024 |
Долар США зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у четвер, трейдери оцінюють підсумки засідання Федеральної резервної системи (ФРС) і статдані з Європи.
Пара євро/долар за даними на 14:35 EET торгується на рівні $1,0700 порівняно з $1,0715 на закриття попередніх торгів.
Курс фунта до долара становить $1,2516 проти $1,2528 напередодні.
Доларовий індекс DXY відреагував зниженням на підсумки дводенного засідання ФРС, що завершилося в середу, оскільки трейдери очікували від американського ЦБ переходу до більш "яструбиної" риторики.
Однак долар знову почав зміцнюватися слідом за публікацією в четвер статданих, які показали продовження спаду активності в промисловому секторі єврозони.
Індекс менеджерів із закупівель (PMI) у промсекторі єврозони знизився у квітні до 45,7 пункту з 46,1 пункту в березні. Ослаблення економічної активності в регіоні підвищує ймовірність зниження ключових процентних ставок Європейським центральним банком на майбутньому засіданні.
Федрезерв у середу зберіг процентну ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на рівні 5,25-5,5% річних - максимальному за 23 роки.
У тексті заяви, опублікованої за підсумками засідання, з'явилася фраза про те, що останніми місяцями ЦБ "не спостерігав подальшого прогресу в досягненні поставленої FOMC мети щодо інфляції у 2%".
Інфляція в США все ще занадто висока, і подальший прогрес у її зниженні не гарантований, заявив голова американського ЦБ Джером Павелл під час пресконференції за підсумками засідання.
При цьому Павелл дав зрозуміти, що ФРС не планує повертатися до підвищення ставки.
"Хоча FOMC визнав "відсутність прогресу" в зниженні темпів інфляції, заяви Павелла були "голубиними", зазначає головний економіст Goldman Sachs Ян Хаціус.
"Ми зберігаємо попередній прогноз для ставки ФРС, ми, як і раніше, чекаємо, що її буде знижено двічі цього року - в липні та листопаді", - наводить слова Хаціуса Market Watch.
Вартість американської валюти в парі з єною збільшилася під час торгів до 154,8 єни порівняно з 154,51 єни за підсумками попередньої сесії.
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