Акції Волл-стріт впали на тлі сильних даних по заробітній платі

Американські акції знизилися у вівторок, оскільки ринки зважували економічні дані, що свідчать про зростання витрат на робочу силу і погіршення споживчої довіри в день ключового засідання Федеральної резервної системи, на якому буде прийнято рішення про напрямок процентних ставок.

У вівторок дані показали, що вартість робочої сили в США минулого кварталу зросла більше, ніж очікувалося, на 1,2%, що свідчить про посилення тиску на заробітну плату. Опитування також показало, що споживча довіра в США в квітні погіршилася, впавши до найнижчого рівня за останні півтора року.

Звіти вийшли за день до завершення дводенного засідання Комітету з операцій на відкритому ринку ФРС (FOMC), і інвестори очікують, що центральний банк залишить процентні ставки незмінними.

Більшість акцій "Великої сімки" знизилися, в тому числі Tesla, Alphabet, Nvidia, Microsoft і Amazon.

"Ми все ще перебуваємо в середовищі, де миттєвою реакцією є екстраполяція будь-яких тепліших даних на більш стійку інфляцію і більш яструбину реакцію ФРС", - сказав Гарретт Мелсон, портфельний стратег Natixis Investment Managers в Бостоні.

"Але нічого не змінилося: зростання все ще сильне, ринки праці тримаються, і, зрештою, ми робимо невеликий перепочинок у процесі дезінфляції", - додав Мелсон.

Згідно з даними LSEG, грошові ринки оцінюють зниження ставок лише на 31 базисний пункт (б.п.) цього року порівняно з приблизно 150 б.п., які прогнозувалися на початку 2024 року.

За попередніми даними, S&P 500 втратив 79,92 пункти, або 1,56%, до 5 036,25 пунктів, а Nasdaq Composite - 325,26 пунктів, або 2,00%, до 15 664,13. Промисловий індекс Dow Jones впав на 574,08 пункту, або 1,47%, до 37 823,57.

Акції GE HealthCare знизилися після того, як її дохід за перший квартал не виправдав прогнозів аналітиків, а акції 3M виросли після публікації квартального прибутку, який виявився кращим за очікування.

Виробник ліків Eli Lilly підскочив після того, як підвищив свій річний прогноз прибутку. PayPal піднявся після того, як підвищив свій скоригований річний прогноз прибутку.

Згідно з даними LSEG I/B/E/S, з 265 компаній S&P 500, які на сьогоднішній день відзвітували про прибутки за перший квартал, 79,2% перевершили прогнози аналітиків, в порівнянні з довгостроковим середнім показником 67%.