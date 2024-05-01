Фінансові новини
- |
- 01.05.24
- |
- 08:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Акції Волл-стріт впали на тлі сильних даних по заробітній платі
07:41 01.05.2024 |
Американські акції знизилися у вівторок, оскільки ринки зважували економічні дані, що свідчать про зростання витрат на робочу силу і погіршення споживчої довіри в день ключового засідання Федеральної резервної системи, на якому буде прийнято рішення про напрямок процентних ставок.
У вівторок дані показали, що вартість робочої сили в США минулого кварталу зросла більше, ніж очікувалося, на 1,2%, що свідчить про посилення тиску на заробітну плату. Опитування також показало, що споживча довіра в США в квітні погіршилася, впавши до найнижчого рівня за останні півтора року.
Звіти вийшли за день до завершення дводенного засідання Комітету з операцій на відкритому ринку ФРС (FOMC), і інвестори очікують, що центральний банк залишить процентні ставки незмінними.
Більшість акцій "Великої сімки" знизилися, в тому числі Tesla, Alphabet, Nvidia, Microsoft і Amazon.
"Ми все ще перебуваємо в середовищі, де миттєвою реакцією є екстраполяція будь-яких тепліших даних на більш стійку інфляцію і більш яструбину реакцію ФРС", - сказав Гарретт Мелсон, портфельний стратег Natixis Investment Managers в Бостоні.
"Але нічого не змінилося: зростання все ще сильне, ринки праці тримаються, і, зрештою, ми робимо невеликий перепочинок у процесі дезінфляції", - додав Мелсон.
Згідно з даними LSEG, грошові ринки оцінюють зниження ставок лише на 31 базисний пункт (б.п.) цього року порівняно з приблизно 150 б.п., які прогнозувалися на початку 2024 року.
За попередніми даними, S&P 500 втратив 79,92 пункти, або 1,56%, до 5 036,25 пунктів, а Nasdaq Composite - 325,26 пунктів, або 2,00%, до 15 664,13. Промисловий індекс Dow Jones впав на 574,08 пункту, або 1,47%, до 37 823,57.
Акції GE HealthCare знизилися після того, як її дохід за перший квартал не виправдав прогнозів аналітиків, а акції 3M виросли після публікації квартального прибутку, який виявився кращим за очікування.
Виробник ліків Eli Lilly підскочив після того, як підвищив свій річний прогноз прибутку. PayPal піднявся після того, як підвищив свій скоригований річний прогноз прибутку.
Згідно з даними LSEG I/B/E/S, з 265 компаній S&P 500, які на сьогоднішній день відзвітували про прибутки за перший квартал, 79,2% перевершили прогнози аналітиків, в порівнянні з довгостроковим середнім показником 67%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Морська коаліція. Як Захід озброює Україну для війни на морі та річках
|ЗМІ: США можуть надати ЗСУ бойові літаки з Казахстану
|Україна тимчасово відступає від Конвенції з прав людини
|Австралія надасть Україні дрони та партію ПЗРК на десятки мільйонів доларів, - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціни на золото впали нижче $2 300, оскільки ринки готуються до «яструбиного» рішення ФРС
|Азіатські акції: Японія, Австралія падають перед засіданням ФРС
|Акції Волл-стріт впали на тлі сильних даних по заробітній платі
|Ставка ОВДП на аукціонах впала на 0,55-0,7 п.п. після зниження облікової на 1 п.п.
|Засновника біржі Binance засудили до 4 місяців увʼязнення
|Кабмін вніс зміни до статуту ЕКА для страхування інвестицій від воєнних ризиків
Бізнес
|Vivo X100s із процесором Dimensity 9300+ встановив рекорд в AnTuTu, набравши понад 2,3 мільйона балів
|Відтепер більше реклами на YouTube, коли ви зупиняєте відео
|Маск домагався схвалення автопілота у своїх авто під час зустрічі із чиновниками у Китаї
|Microsoft зіткнулася з дефіцитом потужностей для хмарного ШІ, незважаючи на зростання інвестицій
|Маск знайшов для xAI $6 млрд інвестицій, стартап оцінили в $18 млрд - TechCrunch
|BMW інвестує додаткові $2,8 мільярда у будівництво заводу в Китаї - Reuters
|SpaceX розраховує зробити місячну ракету Starship повністю багаторазовою до кінця 2025 року