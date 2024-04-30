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Долар стабільний до євро, зміцнюється до фунта та єни
15:46 30.04.2024 |
Долар США стабільний у парі з євро, зміцнюється до єни та фунта стерлінгів.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,23%, ширший WSJ Dollar Index - 0,18%.
Увага трейдерів спрямована на дводенне засідання Федеральної резервної системи (ФРС), яке стартує у вівторок. Ринок упевнений, що американський ЦБ не знижуватиме ставку на цьому засіданні, з огляду на сигнали стійкості інфляції в США. Крім того, інвестори вважають, що ФРС дасть зрозуміти, що не має наміру поспішати з пом'якшенням грошово-кредитної політики, пише Market Watch.
"Ми очікуємо, що Федрезерв збереже ставку незмінною цього тижня. Текст заяви ЦБ за підсумками засідання, ймовірно, буде змінено на більш "яструбиний", - зазначає економіст з Північної Америки Macquarie Девід Дойл.
Тон заяв голови ФРС Джерома Пауелла також зміниться, вважає експерт. "Пауелл, ймовірно, зробить наголос на тому, що терміни пом'якшення політики відсунуться порівняно з березневими прогнозами", - наводить слова Дойла Market Watch.
Очікування, що Федрезерв розпочне зниження ставки пізніше, ніж Європейський центральний банк (ЄЦБ) і Банк Англії, надають підтримку американській валюті.
Опубліковані у вівторок статдані з єврозони, однак, показали, що уповільнення темпів інфляції зупинилося, а економіка вийшла з рецесії раніше, ніж очікувалося. Ці фактори можуть дати ЄЦБ можливість відкласти зниження ставки, якого трейдери очікують у червні.
Споживчі ціни в єврозоні у квітні збільшилися на 2,4% у річному вираженні, як і в березні, зазначається в попередньому звіті статистичного управління Європейського союзу.
ВВП єврозони в першому кварталі 2024 року збільшився на 0,3% порівняно з попередніми трьома місяцями і на 0,4% у річному вираженні. Зростання економіки єврозони в поквартальному вираженні було максимальним із третього кварталу 2022 року.
Пара євро/долар за даними на 14:20 EET торгується на рівні $1,0724 порівняно з $1,0722 на закриття попередніх торгів.
Курс фунта до долара становить $1,2543 проти $1,2563 напередодні.
Курс долара в парі з єною збільшилася до 157 єни порівняно з 156,34 єни за підсумками попередньої сесії.
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