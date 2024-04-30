Ринки акцій Європи переважно знижуються, британський FTSE 100 зростає

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно опускаються під час торгів у вівторок, інвестори оцінюють великий масив макроекономічних статданих та корпоративних звітностей.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11.25 EET знизився на 0,18%, до 507,45 пункту.

Німецький DAX втратив 0,36%, французький CAC 40 - 0,15%, італійський FTSE MIB - менше 0,1%, іспанський IBEX 35 - 0,9%. Британський індекс FTSE 100 додав 0,35%.

Як стало відомо у вівторок, ВВП Німеччини у першому кварталі 2024 року збільшився на 0,2% порівняно з попередніми трьома місяцями. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав збільшення ВВП на 0,1% у поквартальному вираженні.

Економіка Франції в першому кварталі також зросла на 0,2% замість очікуваного підвищення на 0,1%.

Італійський ВВП у січні-березні збільшився на 0,3% у поквартальному обчисленні, іспанський - на 0,7%. Аналітики прогнозували зростання економіки Італії на 0,1%, Іспанії - на 0,4%.

Тим часом, споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, у квітні збільшилися на 2,4% у річному вимірі, як і в березні, коли темпи були мінімальними з серпня 2021 року. Консенсус-прогноз експертів передбачав уповільнення інфляції до 2,2%.

Тим часом споживчі витрати у Франції в березні підвищилися на 0,4% щодо попереднього місяця, вдвічі кращі за прогноз експертів, які очікували зростання показника на 0,2%.

Роздрібні продажі в Німеччині в березні збільшилися на 1,8% щодо попереднього місяця при очікуваному зростанні на 1,3%. У річному обчисленні показник зріс на 0,3%.

Акції HSBC дорожчають на 3,2%. Британський банк отримав чистий прибуток у першому кварталі 2024 року краще за прогнози і оголосив про звільнення головного виконавчого директора Ноела Куїна.

Папери adidas AG дешевшають на 0,9%, хоча другий за величиною у світі виробник спортивних товарів у минулому кварталі отримав чистий прибуток, який виявився кращим за прогнози ринку.

Капіталізація Volkswagen AG знижується на 2,1%. Німецький автоконцерн у січні-березні зафіксував скорочення операційного прибутку та виручки на тлі зниження продажів автомобілів.

Інший європейський автомобільний концерн, Stellantis NV, також прозвітував про зниження виручки в першому кварталі, його акції дешевшають на 1,9%.

Ціна паперів Mercedes-Benz Group AG опускається на 3,8% через падіння чистого прибутку автовиробника минулого кварталу на чверть.

Ринкова вартість Deutsche Lufthansa AG піднімається на 0,1%, незважаючи на те, що у першому кварталі авіакомпанія збільшила чистий збиток у 1,6 разу через страйки як у різних структурних підрозділах самої групи, так і у партнерів.

Котирування паперів іншої авіакомпанії, Air France-KLM, падають на 3,8%, оскільки її чистий збиток у першому кварталі збільшився у 1,5 раза.