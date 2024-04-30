Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ринки акцій Європи переважно знижуються, британський FTSE 100 зростає

12:06 30.04.2024 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно опускаються під час торгів у вівторок, інвестори оцінюють великий масив макроекономічних статданих та корпоративних звітностей.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11.25 EET знизився на 0,18%, до 507,45 пункту.

Німецький DAX втратив 0,36%, французький CAC 40 - 0,15%, італійський FTSE MIB - менше 0,1%, іспанський IBEX 35 - 0,9%. Британський індекс FTSE 100 додав 0,35%.

Як стало відомо у вівторок, ВВП Німеччини у першому кварталі 2024 року збільшився на 0,2% порівняно з попередніми трьома місяцями. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав збільшення ВВП на 0,1% у поквартальному вираженні.

Економіка Франції в першому кварталі також зросла на 0,2% замість очікуваного підвищення на 0,1%.

Італійський ВВП у січні-березні збільшився на 0,3% у поквартальному обчисленні, іспанський - на 0,7%. Аналітики прогнозували зростання економіки Італії на 0,1%, Іспанії - на 0,4%.

Тим часом, споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, у квітні збільшилися на 2,4% у річному вимірі, як і в березні, коли темпи були мінімальними з серпня 2021 року. Консенсус-прогноз експертів передбачав уповільнення інфляції до 2,2%.

Тим часом споживчі витрати у Франції в березні підвищилися на 0,4% щодо попереднього місяця, вдвічі кращі за прогноз експертів, які очікували зростання показника на 0,2%.

Роздрібні продажі в Німеччині в березні збільшилися на 1,8% щодо попереднього місяця при очікуваному зростанні на 1,3%. У річному обчисленні показник зріс на 0,3%.

Акції HSBC дорожчають на 3,2%. Британський банк отримав чистий прибуток у першому кварталі 2024 року краще за прогнози і оголосив про звільнення головного виконавчого директора Ноела Куїна.

Папери adidas AG дешевшають на 0,9%, хоча другий за величиною у світі виробник спортивних товарів у минулому кварталі отримав чистий прибуток, який виявився кращим за прогнози ринку.

Капіталізація Volkswagen AG знижується на 2,1%. Німецький автоконцерн у січні-березні зафіксував скорочення операційного прибутку та виручки на тлі зниження продажів автомобілів.

Інший європейський автомобільний концерн, Stellantis NV, також прозвітував про зниження виручки в першому кварталі, його акції дешевшають на 1,9%.

Ціна паперів Mercedes-Benz Group AG опускається на 3,8% через падіння чистого прибутку автовиробника минулого кварталу на чверть.

Ринкова вартість Deutsche Lufthansa AG піднімається на 0,1%, незважаючи на те, що у першому кварталі авіакомпанія збільшила чистий збиток у 1,6 разу через страйки як у різних структурних підрозділах самої групи, так і у партнерів.

Котирування паперів іншої авіакомпанії, Air France-KLM, падають на 3,8%, оскільки її чистий збиток у першому кварталі збільшився у 1,5 раза.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6688
  0,0673
 0,17
EUR
 1
 42,4972
  0,0563
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3548  0,05 0,13 39,9060  0,06 0,14
EUR 42,1852  0,06 0,15 42,9444  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4450  0,24 0,62 39,4700  0,24 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес